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Refuz neașteptat pentru Peter Magyar. Candidatul pe care îl dorea la președinția Ungariei a spus „nu”

Peter Magyar. Foto: Profimedia

Peter Magyar. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iul. 2026, 21:37
SursăAgerpres

Fosta campioană mondială la șah Judit Polgar a refuzat invitația de a ocupa funcția de președinte al republicii care i-a fost adresată de premierul Peter Magyar, relatează AFP și index.hu.

Marea maestră la șah a explicat pe pagina sa de socializare că nu simte că are puterea necesară pentru misiunea istorică de a uni o națiune divizată.

''Nu simt că am puterea de a-mi asuma responsabilitatea istorică de a uni o națiune divizată; prin urmare, nu pot accepta invitația'', a scris Judit Polgar într-o postare distribuită pe pagina sa de socializare.

''Apreciez enorm gestul prim-ministrului de a propune un candidat independent, situat deasupra politicii de partid pentru funcția de președinte, în ciuda ponderii parlamentare semnificative a partidului său'', a menționat ea.

Duminică, 16 personalități din domeniile științei, culturii și sportului i-au scris lui Agnes Forsthoffer, președinta parlamentului, propunând ca Judit Polgar să fie invitată să candideze și să fie aleasă în funcția de șef al statului; duminică, Magyar a scris pe Facebook că se va întâlni cu Polgar luni și că ar considera o onoare dacă aceasta ar accepta nominalizarea.

Mai devreme în cursul zilei de luni, lidera grupului Tisza, Andrea Bujdoso, a declarat că acesta a convenit în unanimitate că Polgar este cel mai potrivit candidat pentru funcția de președinte.

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