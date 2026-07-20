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Extern· 1 min citire
Refuz neașteptat pentru Peter Magyar. Candidatul pe care îl dorea la președinția Ungariei a spus „nu”
Peter Magyar. Foto: Profimedia
Publicat20 iul. 2026, 21:37
SursăAgerpres
Fosta campioană mondială la șah Judit Polgar a refuzat invitația de a ocupa funcția de președinte al republicii care i-a fost adresată de premierul Peter Magyar, relatează AFP și index.hu.
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