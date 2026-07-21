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Imagini apocaliptice lângă Sankt Petersburg. Ucraina a lovit din nou un parc industrial – VIDEO

Atac cu drone in Sankt Petersburg

Atac cu drone in Sankt Petersburg

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 08:36

Ucraina a dat o nouă lovitură nimicitoare asupra infrastructurii rusești, în apropiere de Sankt Petersburg, orașul natal al lui Vladimir Putin. Un incendiu uriaș a izbucnit într-un parc industrial, după un atac cu drone. Coloanele de fum gros au fost vizibile de la kilometri distanță.

Un incendiu a izbucnit într-un parc industrial din mediata apropiere a orașului Sankt Petersburg , relatează RBC-Ucraina, citând canalele OSINT. Este vorba despre Parcul Industrial Ladoga, care găzduiește companii precum Terra-Plast, Mixplast și Centrul pentru Tehnologii Radiaționale.

Potrivit Ministerului pentru Urgențe din Rusia, un depozit și o clădire de producție au luat foc, iar suprafața incendiului a fost de 5.900 de metri pătrați. Incendiul a fost stins acum, dar cauzele producerii sale sunt încă necunoscute.

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