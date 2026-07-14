Precedent în justiție: Doi peștișori aurii, recunoscuți oficial drept „ființe cu drepturi” de un tribunal

O decizie istorică luată de un tribunal din Argentina marchează o premieră absolută în jurisprudența mondială: doi peștișori aurii au fost recunoscuți oficial ca „ființe sensibile” cu drepturi proprii, depășind statutul legal de simple obiecte. Hotărârea, pronunțată după ce micile viețuitoare au fost salvate din vitrina încinsă a unui restaurant, creează un precedent juridic major pentru protecția animalelor maltratate.
Protagoniștii acestei sentințe istorice sunt Fede și Magui, doi peștișori aurii care își trăiau viața captivi într-un acvariu de doar 40 de litri, amplasat în vitrina unui restaurant din Buenos Aires. Animalele erau expuse permanent la factori severi de stres:
Lumina directă și puternică a soarelui;
Zgomotul constant din incintă;
Traficul intens de pe bulevard.
Situația critică a fost sesizată de asociația pentru protecția animalelor Jaulas Vacías (Cuști Goale), care a dat în judecată proprietarii localului, demonstrând că micile viețuitoare erau ținute în condiții total incompatibile cu bunăstarea lor.
În urma ordonanței președințiale, judecătorii au dispus confiscarea și mutarea imediată a peștilor. Fede și Magui au fost transferați într-un acvariu masiv, de aproximativ 2.500 de litri, aflat sub monitorizarea strictă a unui specialist în acvaristică. Experții implicați au explicat că relocarea a presupus reproducerea perfectă a parametrilor apei și temperaturii pentru a nu le compromite sistemul imunitar, iar cei doi pești s-au adaptat perfect în noul lor cămin.
Argumentul instanței: Peștii sunt ființe cu sentimente, nu simple decorațiuni
Dincolo de acțiunea de salvare, organizația Jaulas Vacías a obținut o victorie conceptuală uriașă în tribunal. Magistrații au admis cererea ca peștii să fie recunoscuți ca subiecți de drept.
Ce prevede hotărârea judecătorească? Decizia instanței nu interzice deținerea peștilor în acvarii, însă stabilește reguli clare: aceștia trebuie crescuți obligatoriu în condiții care să le asigure bunăstarea biologică. Orice formă de cruzime, ignoranță sau neglijență va atrage în mod direct răspunderea penală sau civilă a proprietarilor.
Activiștii subliniază că acest precedent va permite sancționarea tuturor celor care adăpostesc animale în spații necorespunzătoare, provocându-le suferință.
Argentina, pionier global în recunoașterea drepturilor animalelor
Această sentință spectaculoasă nu este un caz izolat, ci continuă o tradiție juridică avangardistă din America de Sud:
Anul 2014 (Orangutanul Sandra): O instanță din Buenos Aires a declarat-o pe celebra femelă orangutan „persoană non-umană”, facilitând eliberarea și transferul ei într-un sanctuar specializat din SUA.
Precedente în Europa (Marea Britanie): În anul 2021, un raport științific britanic a determinat modificarea legislației privind bunăstarea animalelor, după ce s-a demonstrat că cefalopodele și crustaceele decapode (caracatițele, homarii și crabii) sunt capabile să simtă durerea și frica în mod conștient.
Cazul celor doi peștișori aurii demonstrează că în 2026 sensibilitatea animală nu mai este un concept pur filosofic, ci o realitate juridică solidă, menită să schimbe radical modul în care oamenii interacționează cu toate speciile planetei.