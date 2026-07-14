Precedent în justiție: Doi peștișori aurii, recunoscuți oficial drept „ființe cu drepturi” de un tribunal

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 iul. 2026, 15:57

O decizie istorică luată de un tribunal din Argentina marchează o premieră absolută în jurisprudența mondială: doi peștișori aurii au fost recunoscuți oficial ca „ființe sensibile” cu drepturi proprii, depășind statutul legal de simple obiecte. Hotărârea, pronunțată după ce micile viețuitoare au fost salvate din vitrina încinsă a unui restaurant, creează un precedent juridic major pentru protecția animalelor maltratate.

Distribuie articolul