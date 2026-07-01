Încă un delfin găsit mort pe litoral. Mamiferul marin a eșuat pe plaja din Constanța, în zona Cazinoului

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 iul. 2026, 20:01

Un nou caz de delfin eșuat a fost semnalat pe litoralul românesc, după ce un exemplar fără viață a fost descoperit miercuri, 1 iulie, pe o plajă din municipiul Constanța, în apropierea falezei Cazinoului.

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