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Lumea Animalelor· 1 min citire

Încă un delfin găsit mort pe litoral. Mamiferul marin a eșuat pe plaja din Constanța, în zona Cazinoului

Delfin mort

Delfin mort

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 iul. 2026, 20:01

Un nou caz de delfin eșuat a fost semnalat pe litoralul românesc, după ce un exemplar fără viață a fost descoperit miercuri, 1 iulie, pe o plajă din municipiul Constanța, în apropierea falezei Cazinoului.

Cadavrul mamiferului marin a fost observat de mai multe persoane aflate la plimbare pe malul mării, care au alertat autoritățile după descoperirea făcută, arată focuspress.ro.

Ce au anunțat autoritățile?

Incidentul reprezintă un nou episod din seria cazurilor de delfini găsiți morți pe litoralul românesc, fenomen care atrage atenția specialiștilor și organizațiilor implicate în protecția faunei marine.

Deocamdată, nu sunt cunoscute cauzele care au dus la moartea animalului. Acestea urmează să fie stabilite în urma verificărilor efectuate de instituțiile competente.

Delfinii din Marea Neagră sunt specii protejate, iar fiecare caz de eșuare este monitorizat pentru a identifica eventualele amenințări la adresa populațiilor de mamifere marine, fie că este vorba despre capturi accidentale în plasele de pescuit, poluare, boli sau alte cauze naturale.

Autoritățile le recomandă persoanelor care descoperă delfini eșuați, vii sau morți, să nu îi atingă și să anunțe imediat instituțiile abilitate, astfel încât specialiștii să poată interveni și documenta cazul în condiții de siguranță.

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