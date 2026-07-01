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Lumea Animalelor· 1 min citire
Încă un delfin găsit mort pe litoral. Mamiferul marin a eșuat pe plaja din Constanța, în zona Cazinoului
Delfin mort
Un nou caz de delfin eșuat a fost semnalat pe litoralul românesc, după ce un exemplar fără viață a fost descoperit miercuri, 1 iulie, pe o plajă din municipiul Constanța, în apropierea falezei Cazinoului.
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