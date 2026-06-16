Sute de pisici salvate în Vietnam după destructurarea unei rețele care le fura pentru comerțul cu carne. Zeci de animale s-au întors acasă

O amplă intervenție a poliției din Vietnam a dus la salvarea a sute de pisici și la destructurarea unei rețele suspectate că fura animale de companie pentru a le introduce în circuitul comerțului cu carne. În urma acțiunii, aproximativ 40 de pisici au fost deja reunite cu familiile lor, în timp ce alte sute de animale au fost recuperate de autorități.
Potrivit informațiilor făcute publice de organizațiile pentru protecția animalelor, nouă persoane au fost reținute în cadrul anchetei care vizează o grupare activă de mai mulți ani în sudul Vietnamului.
Peste 400 de pisici găsite în viață și alte zeci descoperite fără viață
În timpul perchezițiilor, polițiștii au găsit peste 400 de pisici vii, dar și aproximativ 80 de animale decedate, care erau păstrate în containere frigorifice.
Anchetatorii susțin că gruparea era specializată în capturarea și colectarea pisicilor din mai multe regiuni ale țării, acestea urmând să fie valorificate pe piața cărnii de animale.
Intervenția autorităților a venit după numeroase reclamații privind dispariția animalelor de companie din zona orașului Ho Chi Minh.
Suspecții ar fi acționat timp de trei ani
Conform informațiilor furnizate de poliție, persoanele anchetate au recunoscut că desfășurau această activitate de aproximativ trei ani, capturând pisici din diferite localități din sudul Vietnamului.
Investigațiile continuă pentru stabilirea întregii rețele și a tuturor persoanelor implicate în această activitate.
Zeci de animale s-au întors la proprietarii lor
Până în prezent, aproximativ 40 de pisici au fost identificate și returnate familiilor care le căutau de luni de zile.
Organizația internațională Humane World for Animals a salutat intervenția autorităților, considerând-o o acțiune esențială pentru salvarea unui număr mare de animale.
Reprezentanții organizației au precizat că procesul de identificare și reunire a pisicilor cu proprietarii lor este în desfășurare și că există speranțe ca și alte animale să fie recuperate de familiile acestora.
Organizațiile pentru protecția animalelor oferă sprijin
Pentru animalele rămase în custodia poliției, organizațiile de protecție a animalelor au intervenit cu ajutoare de urgență. Au fost furnizate cantități importante de hrană, iar în spațiile unde sunt adăpostite pisicile au fost instalate ventilatoare pentru a reduce efectele temperaturilor ridicate.
Reprezentanții Humane World for Animals și-au exprimat îngrijorarea pentru animalele care rămân temporar în centrele de detenție ale poliției, acestea fiind considerate probe în dosarul penal aflat în desfășurare.
Consumul de carne de pisică rămâne legal în Vietnam
În Vietnam, consumul de carne de câine și pisică este permis de lege și continuă să existe în anumite regiuni ale țării. Restaurantele care comercializează astfel de produse sunt obligate să demonstreze proveniența legală a animalelor utilizate.
Operațiunea este considerată una dintre cele mai importante acțiuni împotriva rețelelor implicate în furtul și exploatarea animalelor de companie din ultimii ani.