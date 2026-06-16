Sute de pisici salvate în Vietnam după destructurarea unei rețele care le fura pentru comerțul cu carne. Zeci de animale s-au întors acasă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 iun. 2026, 12:49

O amplă intervenție a poliției din Vietnam a dus la salvarea a sute de pisici și la destructurarea unei rețele suspectate că fura animale de companie pentru a le introduce în circuitul comerțului cu carne. În urma acțiunii, aproximativ 40 de pisici au fost deja reunite cu familiile lor, în timp ce alte sute de animale au fost recuperate de autorități.

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