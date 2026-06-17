Colegiul Medicilor Stomatologi (CMSR) lansează prima platformă națională pentru depistarea timpurie a cancerului oral

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 13:05

Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) a lansat OralOncoCheck, prima platformă națională dedicată identificării precoce a cancerului oral, un proiect care urmărește să îmbunătățească diagnosticarea și monitorizarea acestei afecțiuni cu impact major asupra sănătății publice.

Distribuie articolul