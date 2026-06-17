Colegiul Medicilor Stomatologi (CMSR) lansează prima platformă națională pentru depistarea timpurie a cancerului oral

Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) a lansat OralOncoCheck, prima platformă națională dedicată identificării precoce a cancerului oral, un proiect care urmărește să îmbunătățească diagnosticarea și monitorizarea acestei afecțiuni cu impact major asupra sănătății publice.
Noua platformă pune la dispoziția pacienților informații despre factorii de risc și simptomele bolii, iar medicilor stomatologi le oferă instrumente utile pentru depistarea cazurilor suspecte. Printre resursele disponibile se numără ghiduri pentru recunoașterea leziunilor cu potențial malign, recomandări privind screeningul, o listă a centrelor specializate în tratament și un sistem de raportare a cazurilor, scrie Agerpres.
Reprezentanții CMSR subliniază că medicii stomatologi au un rol esențial în identificarea timpurie a cancerului oral, fiind adesea primii specialiști care observă modificări suspecte la nivelul cavității bucale. Prin intermediul platformei, aceștia pot transmite informații despre cazurile identificate și pot beneficia de sprijinul unor experți pentru evaluarea situațiilor și orientarea pacienților către tratamentul adecvat.
Potrivit datelor prezentate de Colegiu, România se confruntă cu una dintre cele mai ridicate rate de mortalitate prin cancer oral din Uniunea Europeană, iar numărul cazurilor este estimat să crească în perioada următoare. Specialiștii atrag atenția că mortalitatea asociată acestei afecțiuni este cu aproximativ 83% peste media europeană, principala cauză fiind diagnosticarea în stadii avansate.
Președintele CMSR, Florin Lăzărescu, a declarat că dezvoltarea unei platforme dedicate este un pas important pentru colectarea datelor și standardizarea raportării la nivel național. Acesta consideră că elaborarea unor politici eficiente de prevenție și screening nu este posibilă fără implicarea activă a medicilor stomatologi și fără existența unor informații centralizate și relevante.
Colegiul atrage atenția și asupra nivelului redus de informare a populației privind factorii de risc ai cancerului oral, dar și asupra numărului scăzut de controale stomatologice preventive. În multe situații, boala este descoperită târziu, când opțiunile terapeutice sunt limitate, iar recuperarea pacienților devine mai dificilă.
În paralel, CMSR susține extinderea serviciilor decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru pacienții oncologici. Organizația propune includerea tratamentelor stomatologice necesare după intervențiile pentru cancer oral, precum și a reabilitărilor protetice reconstructive, pentru a asigura un proces complet de recuperare.
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Vicepreședintele CMSR, Luminița Oancea, a subliniat că implicarea medicului stomatolog nu se oprește la diagnostic, ci continuă pe tot parcursul tratamentului și recuperării, contribuind semnificativ la redobândirea funcționalității și la îmbunătățirea calității vieții pacienților.
Prin lansarea OralOncoCheck, Colegiul Medicilor Stomatologi își propune să crească rata de depistare precoce a cancerului oral, să uniformizeze procedurile de examinare și raportare, să reducă intervalul dintre suspiciunea clinică și confirmarea diagnosticului și să creeze prima bază de date națională dedicată acestei patologii. Totodată, proiectul reprezintă un pas important în direcția dezvoltării unui viitor program național de screening pentru cancerul oral.