Ambulatoriile integrate, ineficiente în reducerea internărilor: raport al Curții de Conturi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 12:05

Serviciile din ambulatoriile integrate rămân greu accesibile din cauza timpilor mari de așteptare, iar măsurile implementate în perioada 2022 - 2024 nu au dus la reducerea internărilor, potrivit unui raport al Curții de Conturi.

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