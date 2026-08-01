Românii refuză noile restricții impuse de Bolojan. „Economie să facă la Palatul Victoria!”

Publicat 1 aug. 2026, 17:27 Sursă Realitatea PLUS

În plină stare de alertă energetică, românii au păreri împărțite despre raționalizarea consumului! În timp ce unii spun că fac economie pentru a evita facturile mari, alții susțin că cei care ne conduc ar fi trebuit să ia măsuri pentru a preveni dezastrul din aceste zile.

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