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Social· 1 min citire
Românii refuză noile restricții impuse de Bolojan. „Economie să facă la Palatul Victoria!”
Publicat1 aug. 2026, 17:27
SursăRealitatea PLUS
În plină stare de alertă energetică, românii au păreri împărțite despre raționalizarea consumului! În timp ce unii spun că fac economie pentru a evita facturile mari, alții susțin că cei care ne conduc ar fi trebuit să ia măsuri pentru a preveni dezastrul din aceste zile.
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