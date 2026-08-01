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Românii refuză noile restricții impuse de Bolojan. „Economie să facă la Palatul Victoria!”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 aug. 2026, 17:27
SursăRealitatea PLUS

În plină stare de alertă energetică, românii au păreri împărțite despre raționalizarea consumului! În timp ce unii spun că fac economie pentru a evita facturile mari, alții susțin că cei care ne conduc ar fi trebuit să ia măsuri pentru a preveni dezastrul din aceste zile.

„N-am deloc o părere bună, toate pe noi. Ne putem aștepta la orice. Să faca economie ei. Să oprească ei la Palatul Victoria, aia e adevarata economie, nu cu un bec la noi și un aer condiționat”

”Să facem, fiecare cam trebuie să facă economie, fiecare face economie pentru buzunarul lui”

„Ceea ce se întâmplă nu e bine deloc. Exact cum s-a zis, ne vom întoarce la sapă de lemn. Trebuiau luate măsuri, ei să se ocupe de așa ceva”

„Centralelle 3 si 4 nucleare trebuiau sa fie terminate la un an după ce a fost dărâmat Ceaușescu, nu s-a făcut nimic, nici pe parcurs. Atunci ar fi fost foarte bine pentru că aveam deja industria nucleară pentru materiale nucleare pe care puteam sa o folosim sa mergem mai departe să consutrim”

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