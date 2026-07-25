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Operațiune de amploare, Armata Română a împânzit Delta Dunării. Militarii caută drona doborâtă de avionul F-16

Militarii caută resturile dronei în Delta Dunării

Militarii caută resturile dronei în Delta Dunării

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iul. 2026, 18:07
Actualizat25 iul. 2026, 18:08

Militarii au început, sâmbătă, 25 iulie, căutările în Delta Dunării pentru găsirea dronei doborâte în cursul dimineții de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române. Operațiunile se desfășoară pe apă, pe uscat și din aer, cu sprijinul unui elicopter care survolează zona.

Localnicii din apropierea perimetrului unde ar fi căzut aparatul susțin că au auzit zgomotul exploziei produse în momentul neutralizării dronei.

Militarii caută resturile drone în Delta Dunării

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sistemele radar au detectat, la ora 08:22, o pătrundere neautorizată în spațiul aerian național, în zona frontierei cu Ucraina. Două aeronave F-16 Fighting Falcon, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au interceptat ținta și au aplicat procedurile standard de identificare și neutralizare.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, drona a fost doborâtă într-o zonă nepopulată din apropierea frontierei. Președintele Nicușor Dan a precizat că incidentul a avut loc la circa 10 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării.

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