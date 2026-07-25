Operațiune de amploare, Armata Română a împânzit Delta Dunării. Militarii caută drona doborâtă de avionul F-16

Publicat 25 iul. 2026, 18:07 Actualizat 25 iul. 2026, 18:08

Militarii au început, sâmbătă, 25 iulie, căutările în Delta Dunării pentru găsirea dronei doborâte în cursul dimineții de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române. Operațiunile se desfășoară pe apă, pe uscat și din aer, cu sprijinul unui elicopter care survolează zona.

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