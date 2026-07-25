Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Blocaj total pe piața imobiliară după ce hackerii au atacat Cadastrul! Dan Negru avertizează de ce actele digitale îți pot lăsa casa fără proprietar - VIDEO
Dan Negru
Atacul cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru a blocat mii de tranzacții imobiliare, iar oamenii care vor să cumpere sau să vândă locuințe nu își pot finaliza actele. Băncile și notarii nu pot accesa documentele necesare, iar numeroase contracte au fost amânate. Dan Negru a atras atenția asupra riscurilor care apar atunci când documentele de proprietate există doar în format electronic, conform Realitatea PLUS.
Citește și
- 16:32Dunărea a ajuns la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimii ani. România, fără recolte
- 09:21Ana Maria Păcuraru, după a doua dronă doborâtă în numai două zile în România: „Radu Miruță confirmă oficial!”
- 08:03Medicii, profesorii și fermierii, victimele măsurilor lui Bolojan. Vocea disperată a angajaților din domeniile cheie
- 23:40Calea Victoriei devine pietonală în weekend. Evenimentele care vor avea loc
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News