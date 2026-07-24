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Taximetrist prins în Centrul Vechi cu dispozitiv pentru umflarea artificială a tarifului. Poliția Locală cere suspendarea autorizației

Taxi

Taxi

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iul. 2026, 23:23

Un taximetrist a fost amendat după ce polițiștii locali din București au descoperit, în urma unui control în Centrul Vechi, un dispozitiv de tip „maimuță”, folosit pentru a majora artificial valoarea indicată de aparatul de taxat. Poliția Locală va sesiza Direcția Transporturi din cadrul Primăriei Capitalei pentru suspendarea autorizației taxi.

Controlul a avut loc vineri seară, în jurul orei 20:40, când un echipaj al Serviciului Circulație a oprit pentru verificări un taxi în zona Centrului Vechi. Dincolo de documentele mașinii, polițiștii au verificat și aparatul de taxat, găsind telecomanda dispozitivului ascunsă sub frâna de mână.

Fiecare apăsare a telecomenzii genera impulsuri suplimentare

Potrivit Poliției Locale București, fiecare apăsare a telecomenzii genera impulsuri suplimentare, ceea ce făcea ca suma afișată de taximetru să crească artificial. Dispozitivul cunoscut drept „maimuță” poate interveni asupra modului în care este calculată cursa și poate umfla nejustificat prețul final al călătoriei.

Șoferul a fost sancționat în baza Legii taximetriei, iar autoritățile locale vor trimite o adresă către Direcția Transporturi a PMB, instituția care gestionează autorizațiile taxi în Capitală, pentru analizarea suspendării autorizației.

Poliția Locală le recomandă clienților să verifice bonul fiscal la finalul cursei și să compare suma cu traseul parcurs. Dacă valoarea sau ruta nu corespund, pasagerii pot refuza plata și pot sesiza Poliția.

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