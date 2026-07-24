Taximetrist prins în Centrul Vechi cu dispozitiv pentru umflarea artificială a tarifului. Poliția Locală cere suspendarea autorizației

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iul. 2026, 23:23

Un taximetrist a fost amendat după ce polițiștii locali din București au descoperit, în urma unui control în Centrul Vechi, un dispozitiv de tip „maimuță”, folosit pentru a majora artificial valoarea indicată de aparatul de taxat. Poliția Locală va sesiza Direcția Transporturi din cadrul Primăriei Capitalei pentru suspendarea autorizației taxi.

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