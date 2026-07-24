Trupul românului care și-a dat viața pentru a salva un copil a fost găsit după șase zile de căutări

Alexandru Olaisiu Sorin, un român în vârstă de 29 de ani stabilit în Italia, și-a pierdut viața după ce a intervenit pentru a salva un copil de șapte ani aflat în pericol în apele Lacului Garda. După aproape o săptămână de căutări desfășurate fără întrerupere, salvatorii au reușit să îi găsească trupul.
Tânărul, originar din Brăila, este considerat un adevărat erou de comunitatea în care trăia și lucra, după gestul prin care a reușit să salveze viața băiatului britanic.
A sărit în apă fără să stea pe gânduri
Alexandru lucra ca șofer de barcă pentru o companie de închirieri ambarcațiuni din Sirmione, pe malul Lacului Garda. În după-amiaza zilei de 18 iulie, în jurul orei 15:40, însoțea pe lac o familie de turiști din Marea Britanie.
În apropierea plajei Giamaica, în zona celebrelor Grote ale lui Catullus, copilul de șapte ani din grup a ajuns în apă într-un mare pericol de inec.
Românul a reacționat imediat. S-a aruncat din barcă, a ajuns la copil și l-a readus în siguranță la bord, unde se aflau părinții acestuia.
La scurt timp după intervenție, Alexandru a dispărut sub apă și nu a mai ieșit la suprafață. Incidentul s-a produs într-o zonă a lacului unde adâncimea ajunge la aproximativ 50 de metri.
Operațiune de amploare pentru găsirea românului
Autoritățile au declanșat imediat o amplă operațiune de căutare. La intervenție au participat scafandri ai pompierilor, unități navale ale Gărzii de Finanțe, Poliția pentru ape interne, Carabinierii și voluntari, care au folosit roboți subacvatici, sonare, camere speciale și un elicopter.
Un rol important în restrângerea perimetrului de căutare l-au avut datele GPS furnizate de Apple Watch-ul purtat de Alexandru, acestea indicând ultimul loc în care se afla înainte de dispariție.
Misiunea a fost întreruptă doar pe timpul nopții și în perioada în care o furtună puternică a traversat Lacul Garda, fiind reluată în fiecare dimineață.
Trupul a fost descoperit după șase zile
După șase zile de căutări, joi, 23 iulie, scafandrii au găsit trupul românului la o adâncime de aproximativ 25-30 de metri, în apropiere de Sirmione.
Dosarul a intrat în atenția autorităților judiciare italiene, care urmează să stabilească dacă va fi efectuată o autopsie pentru a clarifica împrejurările exacte ale decesului.
Anchetatorii iau în calcul ipoteza potrivit căreia Alexandru ar fi suferit după efortul depus în timpul salvării copilului, posibil un șoc termic cauzat de diferența mare de temperatură dintre corp și apa rece a lacului.
Comunitatea îl plânge pe tânărul român
Alexandru Olaisiu Sorin era stabilit în Corigliano-Rossano, în regiunea Calabria. După absolvirea unei școli hoteliere, a lucrat în domeniul restaurantelor, iar ulterior s-a mutat în zona Lacului Garda pentru a lucra în domeniul închirierilor nautice, pasiunea sa fiind bărcile.
De-a lungul timpului a urmat mai multe cursuri de salvare pe apă, iar colegii și cei care l-au cunoscut îl descriu drept un tânăr serios, profesionist și mereu gata să îi ajute pe cei aflați în nevoie.
Moartea sa a emoționat întreaga comunitate din Sirmione. Angajatorul și autoritățile locale și-au exprimat regretul pentru pierderea unui tânăr pe care îl descriu ca fiind curajos și devotat.
Copilul de șapte ani pe care Alexandru l-a salvat este în afara oricărui pericol și nu a suferit răni.