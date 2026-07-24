Trupul românului care și-a dat viața pentru a salva un copil a fost găsit după șase zile de căutări

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iul. 2026, 21:13

Alexandru Olaisiu Sorin, un român în vârstă de 29 de ani stabilit în Italia, și-a pierdut viața după ce a intervenit pentru a salva un copil de șapte ani aflat în pericol în apele Lacului Garda. După aproape o săptămână de căutări desfășurate fără întrerupere, salvatorii au reușit să îi găsească trupul.

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