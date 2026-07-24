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Edinburgh, primul oraș din Scoția care taxează turiștii: suma pe care trebuie să o plătească

Edinburgh (foto: profimedia)

Edinburgh (foto: profimedia)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iul. 2026, 21:12

Edinburgh devine primul oraș din Scoția care aplică o taxă pentru vizitatorii care se cazează peste noapte. Măsura intră în vigoare vineri, 24 iulie, iar autoritățile estimează încasări anuale de până la 50 de milioane de lire sterline, echivalentul a circa 58 de milioane de euro.

Călătorii care aleg hoteluri, pensiuni, hosteluri, apartamente în regim hotelier sau locuințe închiriate pe termen scurt, inclusiv prin Airbnb, vor plăti o taxă de 5% din costul cazării. Aceasta se calculează înainte de TVA și nu se aplică unor servicii suplimentare, precum parcarea, mesele, băuturile sau transportul.

Cum se aplică

Taxa este plafonată la primele cinci nopți consecutive de cazare și va avea aceeași valoare procentuală în fiecare zi a anului. Ea vizează sejururile care încep din 24 iulie 2026, dacă rezervarea a fost realizată și achitată, total sau parțial, începând cu 1 octombrie 2025.

Măsura îi vizează nu doar pe turiștii străini, ci pe toate persoanele care stau contra cost peste noapte în Edinburgh, inclusiv vizitatorii veniți în interes de serviciu și rezidenții din Scoția sau din restul Regatului Unit.

Unde vor ajunge banii

Taxa a fost aprobată oficial de consilierii locali în ianuarie 2025. Fondurile colectate ar urma să fie direcționate către servicii și facilități locale utilizate intens de vizitatori, precum și către investiții menite să crească atractivitatea orașului ca destinație turistică și loc de trai.

„Această mică contribuție nouă din partea vizitatorilor care se cazează peste noapte va ajuta la îmbunătățirea serviciilor și a spațiilor publice de care depindem cu toții”, a declarat Jane Meagher, lidera Consiliului Local din Edinburgh, citată de Euronews.

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