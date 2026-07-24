Edinburgh, primul oraș din Scoția care taxează turiștii: suma pe care trebuie să o plătească

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iul. 2026, 21:12

Edinburgh devine primul oraș din Scoția care aplică o taxă pentru vizitatorii care se cazează peste noapte. Măsura intră în vigoare vineri, 24 iulie, iar autoritățile estimează încasări anuale de până la 50 de milioane de lire sterline, echivalentul a circa 58 de milioane de euro.

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