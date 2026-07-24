Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Edinburgh, primul oraș din Scoția care taxează turiștii: suma pe care trebuie să o plătească
Edinburgh (foto: profimedia)
Edinburgh devine primul oraș din Scoția care aplică o taxă pentru vizitatorii care se cazează peste noapte. Măsura intră în vigoare vineri, 24 iulie, iar autoritățile estimează încasări anuale de până la 50 de milioane de lire sterline, echivalentul a circa 58 de milioane de euro.
Citește și
- 19:00Trump şi Zelenski, întâlnire programată marţi la Washington. Pe agendă, o posibilă propunere de armistiţiu aerian
- 17:48Bulgaria investește masiv în Antarctica. Baza de cercetare a trecut printr-o transformare totală
- 16:25Armata Română, felicitată de Ursula von der Leyen pentru interceptarea rapidă a unei noi drone
- 16:07 Situație de urgență în Spania din cauza incendiilor de pădure. Atenționare de călătorie de la MAE
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News