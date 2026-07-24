Trump şi Zelenski, întâlnire programată marţi la Washington. Pe agendă, o posibilă propunere de armistiţiu aerian

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iul. 2026, 19:00

Preşedintele SUA, Donald Trump, urmează să se întâlnească marţi, la Washington, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat vineri un oficial al Casei Albe, citat de Reuters. Întâlnirea ar putea avea loc în contextul relansării discuţiilor privind o posibilă încetare a războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022.

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