Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Trump şi Zelenski, întâlnire programată marţi la Washington. Pe agendă, o posibilă propunere de armistiţiu aerian

Zelenski și Trump

Zelenski și Trump

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iul. 2026, 19:00

Preşedintele SUA, Donald Trump, urmează să se întâlnească marţi, la Washington, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat vineri un oficial al Casei Albe, citat de Reuters. Întâlnirea ar putea avea loc în contextul relansării discuţiilor privind o posibilă încetare a războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022.

O sursă ucraineană a declarat că Zelenski intenţionează să se deplaseze în Statele Unite, însă echipa sa aştepta confirmarea oficială a programului preşedintelui american din partea Casei Albe.

O nouă propunere de armistițiu aerian, prezentată Moscovei

Potrivit aceleiaşi surse, oficiali ucraineni şi americani au discutat despre o propunere de armistiţiu aerian, care ar urma să fie prezentată Moscovei în cadrul unei noi runde de iniţiative de pace.

Kievul a transmis anterior Rusiei propuneri de încetare a focului, respinse de Vladimir Putin, a mai spus sursa. Totuşi, în rândul unor oficiali există speranţa că presiunea asupra economiei ruse, inclusiv prin atacurile ucrainene cu drone şi rachete, ar putea determina Kremlinul să adopte o poziţie mai flexibilă în negocieri.

Miercuri, Zelenski a discutat cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner despre perspectivele reluării tratativelor de pace cu Rusia. Liderul ucrainean declara atunci că reprezentanţi ai Ucrainei şi Statelor Unite s-ar putea întâlni în zilele următoare pe teritoriul american.

Vizita lui Zelenski ar putea coincide cu ceremoniile funerare organizate pentru senatorul republican Lindsey Graham, considerat un susţinător al Ucrainei. Potrivit relatărilor apărute în presa americană, o ceremonie de comemorare este programată marţi la Washington, înaintea funeraliilor de miercuri din Carolina de Sud.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

trumpzelenskiintalniresuaucrainaRusiarazboi

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe