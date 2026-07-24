Situație de urgență în Spania din cauza incendiilor de pădure. Atenționare de călătorie de la MAE

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iul. 2026, 16:07

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis vineri o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Spania, după ce autoritățile spaniole au declarat stare de urgență de interes național din cauza incendiilor forestiere.

Distribuie articolul