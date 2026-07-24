Situație de urgență în Spania din cauza incendiilor de pădure. Atenționare de călătorie de la MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis vineri o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Spania, după ce autoritățile spaniole au declarat stare de urgență de interes național din cauza incendiilor forestiere.
Care sunt zonele cu potențial ridicat de propagare a incendiilor
Potrivit MAE, măsura a fost luată ca urmare a evoluției incendiilor izbucnite în localitățile Villa del Prado și San Martín de Valdeiglesias, din Comunitatea Madrid, precum și în Burgohondo, provincia Ávila.
Ministerul Afacerilor Externe precizează că autoritățile spaniole urmăresc cu atenție mai multe incendii considerate cu potențial ridicat de propagare:
incendiul din Villa del Prado, extins către Aldea del Fresno;
incendiul din San Martín de Valdeiglesias, extins către Pelayos de la Presa;
incendiul din Almorox (provincia Toledo), aflat în faza de stabilizare;
incendiul din Burgohondo (provincia Ávila), care, în funcție de condițiile meteorologice, s-ar putea extinde și pe teritoriul Comunității Madrid.
În acest context, Ministerul Afacerilor Externe îi îndeamnă pe cetățenii români să evite deplasările în zonele afectate de incendii și să respecte indicațiile autorităților spaniole.
MAE recomandă cetățenilor români „să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfășurare sau un risc iminent de producere a acestora, să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale și să consulte în permanență informațiile publice comunicate de către autoritățile spaniole”.
Unde pot solicita românii asistență consulară
Autoritățile române recomandă consultarea permanentă a informațiilor publicate de serviciile spaniole de urgență:
Comunitatea Madrid – Situații de urgență
Serviciul pentru incendii din Castilla y León
Protecția Civilă din Spania
Numere de asistență pentru românii aflați în Spania
MAE reamintește că românii pot solicita asistență consulară la numerele Consulatului General al României la Madrid: (+34) 685 440 149, (+34) 685 440 159, (+34) 685 440 166 și (+34) 685 440 153. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.
Pentru situații de urgență, cetățenii români pot apela și telefoanele de urgență ale oficiilor consulare din Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Ciudad Real, Zaragoza și Almeria.
Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor să consulte și paginile consulatelor României din Spania, precum și site-ul MAE, pentru informații actualizate.
Totodată, instituția reamintește că românii care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, care oferă alerte și recomandări de călătorie în timp real.