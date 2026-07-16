Gunoaiele de la nunta lui Taylor Swift, transformate în afacere. Fanii au plătit zeci de dolari pentru obiecte neobișnuite

Un artist din New York a reușit să transforme resturile adunate din apropierea presupusei nunți a lui Taylor Swift și Travis Kelce într-o afacere profitabilă. Mucuri de țigară, capace de sticle, paie și alte obiecte abandonate în apropierea locației evenimentului au fost scoase la vânzare online și cumpărate în timp record de admiratorii artistei.
Suveniruri inedite scoase la vânzare după presupusa nuntă a lui Taylor Swift
Potrivit presei internaționale, artistul newyorkez Justin Gignac a strâns diverse obiecte găsite în exteriorul zonei unde ar fi avut loc ceremonia dintre Taylor Swift și starul NFL Travis Kelce, organizată la Madison Square Garden.
Printre „suvenirurile” puse în vânzare s-au numărat mucuri de țigară, capace de sticle de apă, paie, tacâmuri de unică folosință, bomboane Ring Pop, bandă de delimitare folosită de poliție și chiar un singur AirPod.
Fiecare obiect a fost sigilat într-un cub transparent din plastic, decorat cu mesajul „JUST&T MARRIED” și data evenimentului, fiind prezentat drept o amintire a unui moment considerat de mulți fani drept unul istoric.
Fanii au cumpărat rapid toate obiectele
Artistul a listat fiecare piesă la prețul de aproximativ 25 de dolari (circa 18,6 lire sterline), iar toate produsele s-au epuizat în mai puțin de 24 de ore.
În urma vânzărilor, Justin Gignac susține că a obținut în jur de 1.250 de dolari, demonstrând încă o dată cât de mare este interesul fanilor pentru orice obiect asociat cu celebra cântăreață.
Ideea face parte dintr-un proiect artistic
Autorul proiectului a explicat că intenția sa nu a fost doar una comercială, ci și artistică.
Acesta a declarat că își propune de mai mulți ani să păstreze sub forma unor „capsule ale timpului” obiecte care marchează evenimente importante petrecute în New York.
Potrivit lui Gignac, resturile au fost colectate exclusiv din exteriorul perimetrului securizat al locației și nu din interiorul spațiului unde s-ar fi desfășurat evenimentul.
Artistul ia în calcul noi colecții
Succesul neașteptat al acestei ediții limitate l-a determinat pe artist să ia în calcul lansarea altor colecții similare dedicate unor evenimente de amploare.
Justin Gignac este cunoscut pentru proiectele sale neobișnuite, în cadrul cărora transformă obiecte aparent lipsite de valoare în exponate de colecție, pe care le comercializează prin intermediul site-ului său.