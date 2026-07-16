Gunoaiele de la nunta lui Taylor Swift, transformate în afacere. Fanii au plătit zeci de dolari pentru obiecte neobișnuite

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 iul. 2026, 13:32

Un artist din New York a reușit să transforme resturile adunate din apropierea presupusei nunți a lui Taylor Swift și Travis Kelce într-o afacere profitabilă. Mucuri de țigară, capace de sticle, paie și alte obiecte abandonate în apropierea locației evenimentului au fost scoase la vânzare online și cumpărate în timp record de admiratorii artistei.

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