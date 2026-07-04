Philipp Plein, dezvăluiri despre relația cu românca: „Eroina mea!”

Publicat 4 iul. 2026, 11:25 Sursă Realitatea PLUS

Mărturii în premieră din culisele uneia dintre cele mai urmărite povești de dragoste. Philipp Plein a vorbit pentru prima dată, despre perioada extrem de dificilă prin care a trecut Andreea Sasu, partenera sa, în timpul sarcinii și explică de ce o numește astăzi eroina sa.

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