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Philipp Plein, dezvăluiri despre relația cu românca: „Eroina mea!”

Philipp Plein și Andreea Sasu

Philipp Plein și Andreea Sasu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 iul. 2026, 11:25
SursăRealitatea PLUS

Mărturii în premieră din culisele uneia dintre cele mai urmărite povești de dragoste. Philipp Plein a vorbit pentru prima dată, despre perioada extrem de dificilă prin care a trecut Andreea Sasu, partenera sa, în timpul sarcinii și explică de ce o numește astăzi eroina sa.

Prin ce a trecut Andreea Sasu în timp ce era însărcinată?

Celebrul designer Philipp Plein a rupt tăcerea și a făcut dezvăluiri emoționante despre perioada în care Andreea Sasu era însărcinată. Acesta a mărturisit că românca a trecut prin încercări care i-au pus la încercare puterea și răbdarea.

Bruneta a explicat că s-a confruntat cu dureri cumplite, din cauza cărora plângea zi și noapte, iar totul a început atunci când a făcut febră 40 și a mers imediat la spital. Partenera de viață a lui Philipp Plein a trecut până acum prin 10 operații.

Potrivit mărturisirilor lui Philipp Plein, în perioada în care Andreea era însărcinată, el continua să petreacă timp cu fosta parteneră, Lucia Bartoli, și cu copiii lor.

Întrebată dacă se simte responsabilă pentru despărțirea lui Philipp Plein de Lucia Bartoli, Andreea Sasu a explicat că nu are de ce. Mai mult, bruneta aduce acuzații destul de grave. Aceasta a declarat că fosta soție a lui Philipp Plein consuma alcool și dansa pe mese.

Philipp Plein nu este căsătorit, dar are o relație de lungă durată cu Andreea Sasu. Cei doi au împreună un singur copil, iar creatorul de modă mai are încă trei copii din alte relații.

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