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Monden· 1 min citire
Philipp Plein, dezvăluiri despre relația cu românca: „Eroina mea!”
Philipp Plein și Andreea Sasu
Publicat4 iul. 2026, 11:25
SursăRealitatea PLUS
Mărturii în premieră din culisele uneia dintre cele mai urmărite povești de dragoste. Philipp Plein a vorbit pentru prima dată, despre perioada extrem de dificilă prin care a trecut Andreea Sasu, partenera sa, în timpul sarcinii și explică de ce o numește astăzi eroina sa.
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