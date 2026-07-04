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Justitie· 1 min citire
Dealerul lui Vlad Pascu intră la închisoare. Polițiștii l-au ridicat de acasă
Tudor Duma. zis Maru
Publicat4 iul. 2026, 11:22
SursăRealitate Plus
Tudor Duma, cunoscut drept „Maru", dealerul care l-a alimentat cu droguri pe Vlad Pascu, părăsește arestul la domiciliu și va ajunge la penitenciar.
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