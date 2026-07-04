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Justitie· 1 min citire

Dealerul lui Vlad Pascu intră la închisoare. Polițiștii l-au ridicat de acasă

Tudor Duma. zis Maru

Tudor Duma. zis Maru

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 iul. 2026, 11:22
SursăRealitate Plus

Tudor Duma, cunoscut drept „Maru", dealerul care l-a alimentat cu droguri pe Vlad Pascu, părăsește arestul la domiciliu și va ajunge la penitenciar.

Tânărul a fost condamnat definitiv la 4 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri, iar polițiștii au fost nevoiți să-l ridice de la domiciliu, deoarece acesta nu s-a prezentat benevol la penitenciar.

După tragedia comisă de Vlad Pascu, Tudor Duma a ajuns în atenția presei după ce s-a strecurat, noaptea, în farmacia Spitalului Floreasca și a transmis totul live pe rețelele de socializare, declarând că este „rupt de drogat și de beat”.

Duma este cercetat și pentru că și-ar fi pus locuința la dispoziția consumului de droguri, ancheta fiind deschisă după ce un alt tânăr, Rareș Ion, prieten cu acesta, a murit după ce ar fi consumat substanțe interzise alături de el.

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