Examenul de Bacalaureat, fraudat. Percheziții în mai multe județe pentru scurgere de informații

Scandal de proporții la examenul de Bacalaureat, unde zeci de descinderi au loc în județele din vestul și centrul țării. Polițiștii și procurorii desfășoară vineri 47 de percheziții în Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu. Anchetatorii vizează o rețea suspectată de divulgarea ilegală a subiectelor și a informațiilor confidențiale din cadrul examenului național.
O investigație penală de amploare lovește direct în organizarea examenului de Bacalaureat din această vară. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au anunțat deschiderea unui dosar penal complex, ce vizează suspiciuni grave privind fraudarea examenului național. Anchetatorii încearcă să afle cum au fost accesate și transmise nelegal date confidențiale, infracțiunea principală vizată fiind divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.
Pentru a strânge probe solide și a stopa răspândirea subiectelor securizate, magistrații au obținut mandate legale din partea instanței și au declanșat o acțiune fulger la primele ore ale dimineții.
Mobilizare masivă a forțelor de ordine: 47 de descinderi în vestul și centrul țării
Operațiunea a impus o desfășurare de forțe de proporții, fiind vizate numeroase adrese din mai multe colțuri ale țării. Procurorii din Alba, sprijiniți direct de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Alba, au descins simultan în 47 de locații.
Valul de percheziții domiciliare a acoperit cinci județe mari din vestul și centrul României: Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu. Conform comunicatului oficial emis de anchetatori, vizate sunt exclusiv domiciliile unor persoane fizice, care nu dețin o calitate specială sau funcții publice.
Armata de polițiști și jandarmi implicată în strângerea probelor
Pentru ca descinderile să se desfășoare în siguranță, structurile de anchetă au solicitat asistența mai multor echipaje speciale. La acțiune participă specialiști din structuri diverse ale IPJ Alba, inclusiv polițiști de la Investigații Criminalice, Ordine Publică, serviciul de Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, dar și luptătorii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS).
De asemenea, în teritoriu intervin forțe de poliție din județele Arad, Hunedoara, Bihor, Cluj și Sibiu, operațiunea fiind securizată cu ajutorul grupărilor de jandarmi din Alba și Cluj. Toate materialele și dispozitivele informatice ridicate în urma perchezițiilor vor fi analizate pentru a stabili cu exactitate mecanismul prin care examenele au fost compromise.