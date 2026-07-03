Examenul de Bacalaureat, fraudat. Percheziții în mai multe județe pentru scurgere de informații

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 iul. 2026, 11:19

Scandal de proporții la examenul de Bacalaureat, unde zeci de descinderi au loc în județele din vestul și centrul țării. Polițiștii și procurorii desfășoară vineri 47 de percheziții în Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu. Anchetatorii vizează o rețea suspectată de divulgarea ilegală a subiectelor și a informațiilor confidențiale din cadrul examenului național.

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