Parlamentul a votat plata datoriei către Pfizer. Acuze între aleși în scandalul vaccinurilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 17:25

Parlamentul a adoptat miercuri legea care stabilește cadrul prin care statul român poate achita datoria către compania Pfizer, în valoare de peste 600 de milioane de euro. Votul a avut loc la aproximativ o lună după ce Pfizer a blocat conturile ROMATSA, în contextul litigiului privind vaccinurile anti-COVID contractate în timpul pandemiei și ulterior anulate.

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