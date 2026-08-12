Parlamentul a votat plata datoriei către Pfizer. Acuze între aleși în scandalul vaccinurilor

Parlamentul a adoptat miercuri legea care stabilește cadrul prin care statul român poate achita datoria către compania Pfizer, în valoare de peste 600 de milioane de euro. Votul a avut loc la aproximativ o lună după ce Pfizer a blocat conturile ROMATSA, în contextul litigiului privind vaccinurile anti-COVID contractate în timpul pandemiei și ulterior anulate.
Proiectul a trecut cu 198 de voturi pentru, în timp ce 75 de parlamentari au votat împotrivă. Deși actul normativ a fost introdus pe ordinea de zi în procedură de urgență și votul asupra legii nu a fost însoțit de intervenții înaintea acestuia, explicațiile de vot au transformat ședința într-o confruntare politică între PSD, PNL, USR și AUR.
Miza disputei a fost atât datoria de peste 600 de milioane de euro către Pfizer, cât și responsabilitatea pentru contractarea unui număr de doze de vaccin considerat ulterior mult peste necesarul României.
AUR a acuzat vechea coaliție de responsabilitatea datoriei
De la tribuna Parlamentului a intervenit și deputatul AUR Valeriu Munteanu, care a criticat inițiativa legislativă. Parlamentarul a susținut că, inițial, nici măcar nu știa de unde apăruse proiectul pe agenda sesiunii extraordinare.
Valeriu Munteanu a pus în discuție suma de peste 600 de milioane de euro și a acuzat USR că poartă responsabilitatea pentru datoria acumulată de România în urma achizițiilor de vaccinuri.
„Iată eu când vorbesc de 600 de milioane de euro, cei de la USR își fac poze și râd, se bucură că au pus pe umerii românilor o datorie pe care au realizat-o miniștrii sănătății, cei de la USR. Noi nu îi înțelegem pe cei de la PSD, îi înțelegem pe cei de la PNL și de la USR când încearcă să acopere aceste ilegalități realizate în pandemie, dar nu îi putem înțelege pe cei de la PSD de ce au făcut acest lucru”, a spus deputatul AUR.
Declarația a provocat reacții din partea reprezentanților partidelor care au făcut parte din guvernarea din perioada pandemiei.
PSD, PNL și USR au răspuns acuzațiilor
În replică la acuzațiile lansate de AUR, reprezentanții PSD, PNL și USR au mutat discuția către responsabilitatea politică pentru evoluția campaniei de vaccinare și pentru achizițiile făcute în perioada pandemiei.
Cele trei formațiuni care au guvernat în acea perioadă au acuzat partidul aflat în opoziție că a contribuit la apariția reticenței populației față de vaccinarea împotriva COVID-19 prin mesajele transmise în spațiul public.
Deputatul USR Emanuel Ungureanu a lansat la rândul său acuzații la adresa AUR, SOS și POT, susținând că mesajele transmise de reprezentanții acestor formațiuni în timpul pandemiei au avut consecințe asupra populației.
Cine a semnat contractele pentru vaccinuri
Dezbaterea s-a mutat apoi asupra unei întrebări centrale: cine poartă responsabilitatea pentru contractele care au dus la actuala datorie a României față de Pfizer.
Emanuel Ungureanu a susținut că USR nu poate fi considerat responsabil pentru semnarea contractelor de achiziție a vaccinurilor. Deputatul USR a afirmat că documentele respective nu au fost semnate de un ministru al Sănătății, ci de fostul premier Florin Cîțu, alături de CNCAV și alte instituții ale statului.
Acuzele PSD, prin vocea lui Alexandru Rogobete
Social-democratul Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, a prezentat însă o altă perspectivă asupra responsabilității pentru cantitatea de vaccinuri comandată.
Potrivit acestuia, PNL și USR ar fi responsabile pentru comandarea unui număr de doze cu mult peste necesarul României.
„Cele 39 de milioane de doze de vaccin anti-COVID care depășesc cu mult necesarul din România au fost comandate și semnate de grupul Ioana Mihăilă și Florin Cîțu. Adică de alianța PNL-USR”, a declarat deputatul PSD.
PNL acuză PSD că dezinformează
Declarația lui Alexandru Rogobete a provocat o nouă reacție din partea liberalilor.
Raluca Turcan a susținut că, indiferent de momentul în care au fost făcute achizițiile, miniștrii care au avut ulterior responsabilități în Ministerul Sănătății ar fi avut posibilitatea să intervină asupra unei achiziții realizate în perioada pandemiei.
„S-au cumpărat vaccinuri. Însă ați avut doi miniștri, inclusiv dumneavoastră cu funcție în Ministerul Sănătății, și puteați să anulați o achiziție care a fost făcută în context de pandemie și într-un context de agrement la nivelul Comisiei Europene. Dacă dumneavoastră apărați veniturile țării, unu, puteați să anulați acel memorandum”, a răspuns deputata PNL.
Legea a trecut cu 198 de voturi pentru
În timp ce parlamentarii partidelor implicate în fosta guvernare s-au acuzat reciproc de responsabilitatea pentru contractele de vaccinuri, proiectul privind plata datoriei către Pfizer a fost supus votului.
Modificarea Codului Administrativ a fost introdusă pe ordinea de zi în procedură de urgență, iar Parlamentul a adoptat-o cu 198 de voturi pentru. Împotriva proiectului s-au pronunțat 75 de parlamentari.
Prin această modificare este stabilit cadrul care îi permite Guvernului să efectueze plata sumelor datorate companiei Pfizer de statul român în urma contractelor pentru vaccinurile anti-COVID.
România are în prezent o datorie de peste 600 de milioane de euro pentru vaccinurile contractate în perioada pandemiei și ulterior anulate.
Votul Parlamentului vine la aproximativ o lună după ce Pfizer a blocat conturile ROMATSA, în contextul demersurilor companiei de a recupera banii pe care îi consideră datorați de statul român.
AUR a anunțat că va contesta legea la Curtea Constituțională a României.