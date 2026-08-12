Mihai Fifor, îl pune la zid pe Bolojan pe tema crizei energetice: „Viața bate propaganda, Ilie”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 18:02

Deputatul PSD Mihai Fifor lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan și a guvernării, în contextul problemelor generate de scăderea nivelului Dunării și de situația capacităților de producție a energiei. Social-democratul susține că România se confruntă cu o criză energetică profundă și acuză actuala conducere că a ignorat avertismentele privind necesitatea păstrării unor capacități de producție pe cărbune.

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