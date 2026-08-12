Mihai Fifor, îl pune la zid pe Bolojan pe tema crizei energetice: „Viața bate propaganda, Ilie”

Deputatul PSD Mihai Fifor lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan și a guvernării, în contextul problemelor generate de scăderea nivelului Dunării și de situația capacităților de producție a energiei. Social-democratul susține că România se confruntă cu o criză energetică profundă și acuză actuala conducere că a ignorat avertismentele privind necesitatea păstrării unor capacități de producție pe cărbune.
Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Mihai Fifor pornește de la întrebarea pe care le-a adresat-o românilor în urmă cu câteva zile: dacă se mai simt în siguranță în România condusă de Ilie Bolojan și de miniștrii pe care îi nominalizează.
„Vă întrebam acum câteva zile dacă vă mai simțiți în siguranță în țara lui Bolojan, a lui Miruță, a lui Buzoianu, a lui Țoiu... Țara lui Jurca? Vi-l mai amintiți pe Jurca, omul de casă al lui nea Ilie? Șeful la SAFE?”
Deputatul continuă cu o critică amplă la adresa modului în care este condusă țara și susține că, de aproximativ trei luni și jumătate, România este administrată de ceea ce el numește „haiducii pe rit invers”.
„Țara în care, de vreo trei luni și jumătate, haiducii pe rit invers – luăm de la fraieri și dăm la șmecheri – se joacă nestingheriți de-a guvernarea. Fără niciun drept, fără nicio legitimitate... doar pe un text de Constituție care, atunci când a fost scris, nimeni nu se gândea că, peste ani, se va juca unul de la Bihor cu legea fundamentală după bunul plac.”
Critici pe subiectul crizei energetice
Fifor își reia întrebarea adresată românilor
Mihai Fifor susține că, de această dată, întrebarea privind sentimentul de siguranță trebuie privită prin prisma unei probleme pe care o consideră mult mai gravă decât scumpirile sau introducerea unor taxe.
„Ei bine, astăzi vă întreb din nou: vă mai simțiți în siguranță?”
Social-democratul spune că situația actuală nu mai poate fi privită doar prin prisma unor măsuri economice sau fiscale și mută discuția către securitatea energetică a României.
„Pentru că acum nu mai vorbim despre o taxă în plus, despre o scumpire sau despre încă o măsură aberantă. Vorbim despre securitatea energetică a României. Despre ceea ce e elegant numit o criză. Despre dezastrul din energie.”
Deputatul critică măsurile luate în contextul scăderii Dunării și susține că soluțiile prezentate de autorități nu au dat rezultatele așteptate.
Dunărea scade, iar centrala de la Cernavodă ar urma să se oprească mai devreme
Dunărea scade, iar Cernavodă s-ar putea opri mai devreme
În mesajul său, Mihai Fifor face referire la nivelul scăzut al Dunării și afirmă că măsurile prezentate de autorități pentru gestionarea situației nu au funcționat.
„Dunărea scade. Centimetrii cu plus vânturați de Miruță, Buzoianu și Bolojan nu există. Nimic din improvizațiile lor n-a funcționat. Nici detonarea stâncii lui Sfarmă-piatră, nici scufundarea barjelor. Centrala de la Cernavodă se oprește cu multe zile mai devreme decât ne asigurau ei.”
Potrivit deputatului PSD, consecința este o situație pe care o descrie drept o criză energetică profundă.
„Ce rămâne e o profundă criză energetică. Imaginea unei Românii sleită de puteri. Jefuită de băieții deștepți. Umilită. Pusă la pământ.”
Fifor susține că România ar fi trebuit să-și păstreze capacitățile de producție a energiei
România trebuia să păstreze centralele pe cărbune
În continuarea mesajului, Mihai Fifor susține că problemele actuale demonstrează necesitatea păstrării unor capacități sigure de producție a energiei și a posibilității de repornire a centralelor pe cărbune atunci când situația o impune.
Social-democratul afirmă că inclusiv Ilie Bolojan ar fi ajuns acum la această concluzie, după ce PSD ar fi susținut anterior această soluție.
„Abia acum când spectrul catastrofei a devenit imposibil de ignorat, Bolojan descoperă ceea ce PSD spune de mult: România trebuia să-și păstreze capacitățile sigure de producție a energiei și să poată reporni, la nevoie, centralele pe cărbune. Așa cum fusese gândit sistemul energetic românesc de oameni infinit mai luminați și mai patrioți decât kamikaze de la Bihor.”
Deputatul PSD face apoi referire la schimbarea de poziție atribuită lui Ilie Bolojan în privința centralelor pe cărbune.
Potrivit lui Fifor, premierul susținea cu câteva zile înainte închiderea definitivă a acestor unități, pentru ca ulterior Guvernul să solicite Comisiei Europene permisiunea de a menține în funcțiune termocentrala de la Turceni.
„Acum cinci zile Ilie Bolojan se străduia din răsputeri să justifice închiderea definitivă a tuturor centralelor pe cărbune. Ieri, după ce PSD trecuse efectiv la acțiune și, prin europarlamentarul Victor Negrescu, solicitase Comisiei Europene activarea mecanismelor prevăzute de Regulamentul (UE) 2019/941 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice, s-a trezit și guvernul demis Bolojan să-și schimbe radical atitudinea.”
„Viața bate propaganda, Ilie!”
În opinia deputatului PSD, schimbarea de poziție ar fi fost determinată de lipsa unei alte soluții în actualul context.
„Și-a dat seama, într-un târziu, că n-are altă soluție. Și a cerut Comisiei Europene să permită funcționarea termocentralei de la Turceni.”
Fifor consideră că situația actuală reprezintă o situație de forță majoră și susține că PSD a cerut redeschiderea și menținerea în funcțiune a unor capacități energetice pe cărbune.
Deputatul social-democrat insistă asupra riscurilor pe care le-ar presupune o eventuală cădere a sistemului energetic național.
„Dincolo de imperativele și banii din PNRR, acum este categoric vorba despre o situație de forță majoră. PSD a văzut clar acest lucru și a pledat pentru redeschiderea și menținerea în funcțiune a capacităților energetice pe cărbune. Urgența este să evităm căderea sistemului energetic național, care, dacă s-ar produce, ar provoca pagube imense, greu de cuantificat.”
În finalul acestei părți a mesajului, Fifor îl atacă direct pe Ilie Bolojan și folosește o formulare extrem de dură pentru a descrie ceea ce consideră a fi responsabilitatea actualei conduceri.
„Lucru care ar trebui să îți dea fiori pe șira spinării, Ilie! Pentru că aici nu mai e doar incompetență...este ticăloșie în formă pură.”
Atac și la adresa liderilor PNL și USR
Mihai Fifor își extinde criticile și către alți politicieni, întrebându-se unde sunt reprezentanții României despre care susține că ar fi trebuit să reacționeze în contextul crizei energetice.
„Și apropos...
L-ați văzut cumva pe miracolul de la Bihor la Bruxelles, rupându-și cămașa de pe el la ușa Ursulei von der Leyen, încruntând fioros sprânceana la ea? Sau pe epicul Vasile Siegfried Mureșan, care se și văzuse la Palatul Victoria? Sau pe nervosul Fritz?”
Fifor afirmă că nu a văzut reacțiile pe care le-ar fi așteptat din partea acestora și ironizează explicațiile legate de secetă.
„Liniște totală. Și un uriaș ridicat din umeri: e secetă și cu Doamne-Doamne nu te pui. Ceea ce e corect.”
Deputatul PSD încheie postarea adresându-i din nou un mesaj lui Ilie Bolojan și face apel la o expresie populară despre consecințele faptelor oamenilor.
„Dar, Ilie, cum să-ți spun... Același Doamne-Doamne nu bate cu parul, zic bătrânii, chiar și pe la Bihor. Și când s-o încrunta El la tine, să te ții, Ilie! Abia atunci e bai! Mare...”
Pentru toată bătaia asta de joc față de o țară întreagă pe care ți-o permiți de mai bine de un an. Pentru tot ce ai reușit să distrugi în tot timpul ăsta. Pentru că i-ai adus pe români în sapă de lemn cu zâmbetul pe buze. Mă rog, ce se poate numi zâmbet la tine...Vai și amar!”