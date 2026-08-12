Monica Iagăr: „Sportivii nu au nevoie de imagine și protocoale, au nevoie de o finanțare corectă și nu după bunul plac politic”

Deputatul AUR Monica Iagăr critică încheierea protocolului de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Externe și Agenția Națională de Sport, pe care îl consideră un exercițiu de imagine, nu o soluție pentru sportul românesc. Aceasta consideră că sportivii au nevoie de finanțare corectă, predictibilă și de instituții care să-și îndeplinească atribuțiile prevăzute de lege, nu doar atunci când există o fotografie de făcut la semnarea unui protocol.
Parlamentarul cere celor două instituții să explice public cum s-au desfășurat până acum activitățile vizate de protocol și de ce este nevoie de un nou document pentru atribuțiile pe care statul trebuia deja să le îndeplinească.
„Dacă atribuțiile există deja prin lege, ce cumpărăm prin acest protocol?
Am aflat ieri că, dintr-o dată, sportul produce imagine. Guvernul demis face orice pentru imagine, nimic pentru sportivi. Sportivii au imagine prin munca depusă și performanța câștigată. Sportivii nu au nevoie de imagine și protocoale, sportivii au nevoie de o finanțare corectă și nu după bunul plac politic.
MAE și Agenția Națională pentru Sport au semnat un protocol ca să facă… ceea ce legea le spune deja să facă.
Asta e partea interesantă. Dacă sprijinirea sportivilor români, cooperarea instituțională, promovarea României în străinătate, relația cu autoritățile statelor gazdă și asistența consulară intră deja în atribuțiile celor două instituții, ce anume adaugă acest protocol?
Pentru că legea nu spune: „îți îndeplinești atribuțiile doar după ce mai semnezi un protocol”.
Un protocol poate fi util pentru coordonare. Dar nu poate inventa competențe, nu poate crea drepturi financiare din pix și nu poate înlocui legea, bugetul sau procedurile obligatorii.
Așa că întrebarea simplă este:
Ce făcea MAE înainte, dacă pentru a-și îndeplini atribuțiile era nevoie de un protocol cu ANS? Și ce nu putea face ANS înainte, deși exact pentru asta există?
Dacă răspunsul este „acum colaborăm mai bine”, foarte bine. Dar atunci să-i spunem pe nume: protocol administrativ și atât.
Dacă însă prin acest document se angajează bani publici, se creează obligații noi sau se acordă beneficii unor categorii de persoane, atunci vrem să vedem temeiul legal, bugetul, procedura și competența exactă.
Pentru că, într-un stat de drept, instituțiile nu primesc puteri prin comunicate de presă. Le primesc prin lege. Iar dacă fiecare instituție își avea deja atribuțiile, întrebarea rămâne legitimă.
Protocolul era necesar pentru administrație sau doar pentru fotografia de la semnare?”, a declarat Monica Iagăr, deputat AUR.
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