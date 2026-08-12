Monica Iagăr: „Sportivii nu au nevoie de imagine și protocoale, au nevoie de o finanțare corectă și nu după bunul plac politic”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 12:59

Deputatul AUR Monica Iagăr critică încheierea protocolului de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Externe și Agenția Națională de Sport, pe care îl consideră un exercițiu de imagine, nu o soluție pentru sportul românesc. Aceasta consideră că sportivii au nevoie de finanțare corectă, predictibilă și de instituții care să-și îndeplinească atribuțiile prevăzute de lege, nu doar atunci când există o fotografie de făcut la semnarea unui protocol.

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