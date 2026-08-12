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Politica· 1 min citire

Fost director CEO, acuzații grave: „Când făceam profit, am deranjat firma OMV”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat12 aug. 2026, 09:33
SursăRealitatea PLUS

Fostul director al CEO Oltenia, Laurențiu Ciurel, a rupt tăcerea în direct la Culisele Statului Paralel. În exclusivitate pentru Realitatea PLUS, acesta a transmis că, în momentul în care compania a început să facă profit, grupul mare OMV s-a simțit deranjat și au pus, forțat, un director OMV în conducerea companiei CEO Oltenia.

Potrivit acestuia, au existat presiuni foarte pari din partea unor oameni „care puneau miniștri în Guvernul României”.

„În momentul când am început să facem și noi bani, și nu vă ascund că la un moment dat făceam mai mulți bani din echilibrare, adică fără să producem, decât din producția de energie, deja s-a... s-au sesizat sau s-au sesizat niște domni care, așa cum v-am mai spus la dumneavoastră acolo, puneau miniștrii în Guvernul României, și am început să avem presiuni extraordinar de mari. Domnii care erau deranjați erau firma OMV. Ne-am trezit la CEO cu director în directorat, cu membru deplin director de la OMV. Aici e cunoscută Lăcrămioara OMV, al cărei soț a rămas în OMV. Eh, noi și OMV eram pe piață concurenți, nu numai pe piața serviciilor de sistem, dar și pe piața de energie”, a declarat Laurențiu Ciurel.

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