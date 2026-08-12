Fost director CEO, acuzații grave: „Când făceam profit, am deranjat firma OMV”

Publicat 12 aug. 2026, 09:33 Sursă Realitatea PLUS

Fostul director al CEO Oltenia, Laurențiu Ciurel, a rupt tăcerea în direct la Culisele Statului Paralel. În exclusivitate pentru Realitatea PLUS, acesta a transmis că, în momentul în care compania a început să facă profit, grupul mare OMV s-a simțit deranjat și au pus, forțat, un director OMV în conducerea companiei CEO Oltenia.

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