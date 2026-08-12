Cristian Șipoș (senator AUR): „Cu atâtea resurse naturale la dispoziție, putem construi un sistem energetic care să nu depindă de mixul energetic”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 09:35

Senatorul AUR Cristian Șipoș atrage atenția că România nu duce lipsă de resurse energetice, ci de o strategie care să le pună la lucru. În timp ce țara noastră a închis capacități de producție și am devenit tot mai dependenți de importuri, vecinii noștri au tratat energia ca pe o problemă de securitate națională arată parlamentarul AUR.

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