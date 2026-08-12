Cristian Șipoș (senator AUR): „Cu atâtea resurse naturale la dispoziție, putem construi un sistem energetic care să nu depindă de mixul energetic”

Senatorul AUR Cristian Șipoș atrage atenția că România nu duce lipsă de resurse energetice, ci de o strategie care să le pună la lucru. În timp ce țara noastră a închis capacități de producție și am devenit tot mai dependenți de importuri, vecinii noștri au tratat energia ca pe o problemă de securitate națională arată parlamentarul AUR.
„De ce am ajuns în această criză energetică și ce putem face?
În timp ce miniștrii și politicienii afiliați puterii au tratat securitatea energetică a României ca pe o temă de bifat în fața Bruxelles-ului, alți vecini, cum ar fi Bulgaria, au tratat energia ca pe o problemă de securitate națională. Bulgarii au păstrat și chiar au modernizat termocentralele prin reducerea emisiilor.
Politrucii noștri au înțeles prin DECARBONIZARE dezindustrializare, închizând grupuri energetice pe cărbune. În același timp și cu același PNRR, vecinii noștri de la sud și-au exploatat toate resursele: capacitatea energetică nucleară, hidroenergia prin dezvoltarea unor hidrocentrale cu acumulare prin pompaj și energia regenerabilă, nu doar acele parcuri de baterii chinezești despre care se vorbește mereu.
Aceasta este rețeta succesului vecinilor bulgari, nu neapărat bateriile de stocare chinezești. Vrem să îi ajungem pe bulgari? Dacă da, știm ce avem de făcut: asumarea unei STRATEGII ENERGETICE NAȚIONALE serioase, care să țină cont de toate resursele disponibile și, în special, de energeticienii formați în facultățile românești de profil.
Cu atâtea resurse naturale la dispoziție, putem construi un sistem energetic echilibrat care să nu depindă exclusiv de una din componentele mixului energetic. Până nu înțelegem că acest lucru depinde 100% de noi și nu de vreun jalon PNRR, vom găsi nenumărate scuze: nu strălucește soarele, nu plouă destul, nu avem baterii cu litiu chinezești, nu avem turbine pe gaz și lista poate continua.
Un guvern patriotic TREBUIE să investească în nuclear, hidroenergie, stocarea prin acumulare prin pompaj, modernizarea termocentralelor existente, finalizarea de urgență a centralelor pe gaz de la Iernut, Mintia, Turceni și creșterea capacității de interconectare. Altfel, suntem condamnați să fim importatorii de serviciu de la vecinii mai inteligenți decât noi”, a declarat Cristian Șipoș, senator AUR.
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