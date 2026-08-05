CCIR lansează o ofertă de cursuri internaționale pentru dezvoltarea competențelor profesionale în domenii economice strategice

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 10:52

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu AC Language School (SUA), instituție educațională specializată în dezvoltarea de programe moderne de formare profesională dedicate profesioniștilor, liderilor și companiilor, pune la dispoziția mediului de afaceri românesc o ofertă de cursuri internaționale, desfășurate integral în format online, concepute pentru dezvoltarea competențelor profesionale în domenii economice strategice.

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