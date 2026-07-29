Una dintre cele mai mari fabrici din Jibou se închide. Aproape 100 de angajați rămân fără loc de muncă, iar producția ar urma să fie mutată în Maroc

Publicat 29 iul. 2026, 12:43 Sursă Realitatea PLUS

Una dintre cele mai mari fabrici din Jibou, județul Sălaj, își încetează activitatea, iar aproape 100 de angajați rămân fără loc de muncă. Unitatea se închide pe fondul costurilor ridicate de producție și al scăderii cererii din industria auto europeană, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre fabrica inchisa jilbou salaj