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Una dintre cele mai mari fabrici din Jibou se închide. Aproape 100 de angajați rămân fără loc de muncă, iar producția ar urma să fie mutată în Maroc

Fabrică închisă în Sălaj

Fabrică închisă în Sălaj

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iul. 2026, 12:43
SursăRealitatea PLUS

Una dintre cele mai mari fabrici din Jibou, județul Sălaj, își încetează activitatea, iar aproape 100 de angajați rămân fără loc de muncă. Unitatea se închide pe fondul costurilor ridicate de producție și al scăderii cererii din industria auto europeană, conform Realitatea PLUS.

Fabrica a produs timp de peste un deceniu componente pentru un important constructor auto german. Angajații susțin că producția ar urma să fie relocată în Maroc, însă informația nu a fost confirmată oficial în materialul prezentat. Închiderea unității pune o presiune suplimentară asupra pieței muncii din Sălaj, unde rata șomajului a ajuns la 6,5%, peste media națională.

Oamenii concediați riscă să rămână în șomaj, în condițiile în care numărul posturilor disponibile în județ este redus. Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, în județ sunt disponibile aproximativ 170 de locuri de muncă. Autoritățile încearcă să îi sprijine pe foștii angajați ai fabricii prin programe de recalificare și reconversie profesională.

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