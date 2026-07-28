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Locale· 2 min citire
Polițiștii îl caută de trei luni pe hoțul care a furat portofelul unei femei. Imaginile cu suspectul au fost făcute publice abia acum
Portofel furat
Un bărbat suspectat că a furat portofelul unei femei la intrarea într-un magazin din Drobeta-Turnu Severin este căutat de polițiști de aproape trei luni. În lipsa unor indicii care să ducă la identificarea acestuia, oamenii legii au decis să publice imaginile surprinse de camerele de supraveghere, în speranța că suspectul va fi recunoscut de cetățeni.
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