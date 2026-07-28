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Polițiștii îl caută de trei luni pe hoțul care a furat portofelul unei femei. Imaginile cu suspectul au fost făcute publice abia acum

Portofel furat

Portofel furat

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 28 iul. 2026, 11:40

Un bărbat suspectat că a furat portofelul unei femei la intrarea într-un magazin din Drobeta-Turnu Severin este căutat de polițiști de aproape trei luni. În lipsa unor indicii care să ducă la identificarea acestuia, oamenii legii au decis să publice imaginile surprinse de camerele de supraveghere, în speranța că suspectul va fi recunoscut de cetățeni.

Furt surprins de camerele de supraveghere

Incidentul s-a petrecut la intrarea într-un magazin din Drobeta-Turnu Severin, unde camerele de supraveghere au surprins momentul în care un individ profită de neatenția unei femei și îi sustrage portofelul din rucsac.

Victima nu și-a dat seama că bărbatul îi umblă în geantă, iar suspectul a acționat cu calm. După ce a luat portmoneul, acesta a mai rămas câteva secunde în apropiere, apoi a părăsit zona fără să atragă atenția celor din jur.

În portofel se aflau 2.000 de lei

Potrivit informațiilor din anchetă, în portofelul furat se aflau aproximativ 2.000 de lei, dar și alte bunuri personale ale femeii.

Dispariția a fost observată abia după ce victima a plecat din zonă, moment în care a alertat imediat poliția.

După trei luni, autoritățile cer ajutorul populației

Deși ancheta este în desfășurare de aproximativ trei luni, suspectul nu a fost identificat până în prezent. Din acest motiv, polițiștii au făcut publice imaginile surprinse de sistemele de supraveghere, sperând că cineva îl va recunoaște.

Anchetatorii consideră că orice informație poate fi importantă pentru soluționarea cazului și pentru recuperarea prejudiciului.

Poliția continuă cercetările

Oamenii legii desfășoară în continuare investigații pentru stabilirea identității bărbatului și tragerea acestuia la răspundere.

Persoanele care îl recunosc pe suspectul surprins în imagini sau dețin informații care pot contribui la localizarea acestuia sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

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