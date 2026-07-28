Adolescent de 14 ani, rănit într-un accident cu trotineta pe DN 19. Traficul a fost dirijat de polițiști

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 11:17

Un adolescent de 14 ani a fost rănit marți dimineață, după ce trotineta pe care se afla a fost implicată într-un accident cu un autoturism. Evenimentul rutier s-a produs pe DN 19, la intersecția cu drumul comunal 112.

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