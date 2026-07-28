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Adolescent de 14 ani, rănit într-un accident cu trotineta pe DN 19. Traficul a fost dirijat de polițiști

Adolescent lovit de trotinetă/ Sursa foto: Bihon.ro

Adolescent lovit de trotinetă/ Sursa foto: Bihon.ro

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 11:17

Un adolescent de 14 ani a fost rănit marți dimineață, după ce trotineta pe care se afla a fost implicată într-un accident cu un autoturism. Evenimentul rutier s-a produs pe DN 19, la intersecția cu drumul comunal 112.

Apelul la 112 a fost înregistrat la ora 09:08, iar la fața locului au intervenit polițiștii și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bihor. Minorul a primit primele îngrijiri medicale.

Traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate și a fost dirijat de polițiști. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

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