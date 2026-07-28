Incendiu puternic într-o locuință din Giurgiu. O fetiță și bunicul ei au avut nevoie de îngrijiri medicale

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 28 iul. 2026, 08:38

Un incendiu violent a izbucnit într-o gospodărie din localitatea Zorile, comuna Grădinari, județul Giurgiu, provocând pagube importante la locuință. Flăcările au cuprins rapid mansarda și acoperișul casei, afectând mai multe încăperi, bunurile din interior și terasa imobilului. Două persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, însă au refuzat transportul la spital.

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