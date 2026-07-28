Incendiu puternic într-o locuință din Giurgiu. O fetiță și bunicul ei au avut nevoie de îngrijiri medicale

Un incendiu violent a izbucnit într-o gospodărie din localitatea Zorile, comuna Grădinari, județul Giurgiu, provocând pagube importante la locuință. Flăcările au cuprins rapid mansarda și acoperișul casei, afectând mai multe încăperi, bunurile din interior și terasa imobilului. Două persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, însă au refuzat transportul la spital.
Flăcările au cuprins mansarda și acoperișul locuinței
Incendiul s-a produs în cursul după-amiezii, iar la sosirea echipajelor de intervenție focul se manifesta cu intensitate la nivelul mansardei și al acoperișului, existând pericolul extinderii la întreaga construcție și la imobilele din apropiere.
În urma incendiului au fost afectate mai multe camere ale casei, terasa și numeroase bunuri aflate în interiorul locuinței.
Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale
Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate echipaje din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, care au intervenit cu: o autospecială de stingere; o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime; o cisternă cu apă și o ambulanță SMURD.
Intervenția rapidă a pompierilor a fost decisivă pentru limitarea pagubelor, reușindu-se împiedicarea propagării flăcărilor către restul locuinței și către casele învecinate.
O fetiță și bunicul ei au primit îngrijiri medicale
La locul intervenției, echipajul SMURD a acordat primul ajutor unei fetițe și bunicului acesteia, afectați de incident. După evaluarea medicală, ambele persoane au refuzat transportul la spital.
Din fericire, incendiul nu s-a soldat cu victime.
Cauza probabilă a incendiului
Primele verificări efectuate de pompieri indică faptul că incendiul ar fi fost provocat de un scurtcircuit electric, una dintre cele mai frecvente cauze ale incendiilor produse în locuințe.
Specialiștii reamintesc că instalațiile electrice defecte sau suprasolicitate pot genera incendii cu consecințe grave, motiv pentru care recomandă verificarea periodică a acestora.
Recomandările pompierilor pentru prevenirea incendiilor
Pentru reducerea riscului producerii unor astfel de incidente, pompierii recomandă respectarea câtorva măsuri esențiale:
verificarea periodică a instalației electrice de către personal autorizat;
evitarea utilizării prizelor și întrerupătoarelor deteriorate sau slăbite;
nefolosirea aparatelor electrice cu cabluri uzate ori defecte;
evitarea alimentării simultane a mai multor consumatori prin același prelungitor;
scoaterea din priză a aparatelor electrice atunci când nu sunt utilizate, pentru a elimina riscul producerii unui incendiu.
Autoritățile reamintesc că respectarea acestor reguli simple poate preveni incidente grave și poate contribui la protejarea vieților și a bunurilor.