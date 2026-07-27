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Locale· 2 min citire
Revoltă uriașă în zootehnie! Crescătorii de ovine ies în stradă și avertizează că vaccinarea ar putea distruge exporturile pentru 3-5 ani
Publicat27 iul. 2026, 13:19
SursăRealitatea PLUS
Fermierii se pregătesc să iasă din nou în stradă, de această dată nemulțumiți de deciziile luate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Crescătorii de ovine și caprine anunță un protest de amploare în fața sediului ANSVSA, programat pentru 3 august, și cer demisia președintelui instituției, Alexandru Bociu, conform Realitatea PLUS.
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