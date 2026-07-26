Incendiu la un container al salvamarilor din Mamaia Nord. Pompierii au intervenit de urgență - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 14:05

Momente de panică, duminică, în zona Mamaia Nord, după ce un container folosit de salvamari a luat foc. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au intervenit pentru stingerea incendiului.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre incendiu mamaia nordincendii romania