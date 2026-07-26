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Locale· 1 min citire
Incendiu la un container al salvamarilor din Mamaia Nord. Pompierii au intervenit de urgență - VIDEO
Incendiu Mamaia Nord
Momente de panică, duminică, în zona Mamaia Nord, după ce un container folosit de salvamari a luat foc. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au intervenit pentru stingerea incendiului.
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