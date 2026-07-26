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Incendiu la un container al salvamarilor din Mamaia Nord. Pompierii au intervenit de urgență - VIDEO

Incendiu Mamaia Nord

Incendiu Mamaia Nord

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 14:05

Momente de panică, duminică, în zona Mamaia Nord, după ce un container folosit de salvamari a luat foc. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au intervenit pentru stingerea incendiului.

La sosirea echipajelor, focul se manifesta la mai multe materiale depozitate în interiorul containerului. Salvatorii au precizat că nu exista pericol ca incendiul să se extindă.

Incendiul a fost stins

„La sosirea colegilor la fața locului, incendiul se manifestă la materiale depozitate în interiorul acestuia. Nu este pericol de propagare”, au transmis reprezentanții ISU Dobrogea. Incendiul a fost lichidat, însă flăcările au distrus materialele aflate în interiorul containerului. Suprafața afectată a fost de aproximativ 15 metri pătrați.

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