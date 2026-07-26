Patru cutremure în mai puțin de șase ore în România. Cel mai puternic seism din Vrancea a avut magnitudinea 3,5

Publicat 26 iul. 2026, 08:59 Actualizat 26 iul. 2026, 09:03

Patru cutremure de intensitate mică s-au produs în România de sâmbătă după-amiază până duminică dimineață, toate în zona seismică Vrancea. Trei dintre acestea au avut magnitudini de peste 3, iar cel mai puternic seism a ajuns la magnitudinea 3,5.

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