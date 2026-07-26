Patru cutremure în mai puțin de șase ore în România. Cel mai puternic seism din Vrancea a avut magnitudinea 3,5

Patru cutremure de intensitate mică s-au produs în România de sâmbătă după-amiază până duminică dimineață, toate în zona seismică Vrancea. Trei dintre acestea au avut magnitudini de peste 3, iar cel mai puternic seism a ajuns la magnitudinea 3,5.
Potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurele au fost înregistrate în județele Buzău și Vrancea, la interval de câteva ore. Primul s-a produs sâmbătă, la ora 15:13, iar ultimul a fost înregistrat duminică dimineață, la ora 04:52.
Primul cutremur a avut magnitudinea 3,1
Primul seism din această serie s-a produs sâmbătă, la ora 15:13, în zona seismică Vrancea. Cutremurul a avut magnitudinea 3,1 și a fost unul de adâncime, caracteristic acestei regiuni.
Mai târziu, la ora 23:20, a fost înregistrat un al doilea cutremur, cu magnitudinea 3,2. Acesta s-a produs la o adâncime de 89 de kilometri și a fost localizat în apropierea orașelor Focșani, Buzău, Sfântu Gheorghe, Brașov și Ploiești.
Cel mai puternic seism s-a produs după ora 02:30
Cel mai puternic dintre cele patru cutremure a avut loc duminică, la ora 02:35, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul a avut magnitudinea 3,5 și s-a produs la o adâncime de aproximativ 147 de kilometri.
Cutremurul a fost localizat la aproximativ 56 de kilometri est de Brașov, 57 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 57 de kilometri sud de Buzău și 64 de kilometri nord de Ploiești. De asemenea, acesta s-a produs la 73 de kilometri sud de Focșani și la 91 de kilometri nord-est de Târgoviște.
Ultimul cutremur a fost unul de suprafață
Cel mai recent seism a fost înregistrat duminică dimineață, la ora 04:52, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Acesta a avut magnitudinea 2,4 și s-a produs la o adâncime de doar 19 kilometri, fiind singurul cutremur de suprafață din această serie.
Seismul a fost localizat în apropierea orașelor Focșani, Buzău, Brăila, Galați, Ploiești, Sfântu Gheorghe și Bârlad. Celelalte trei cutremure s-au produs la adâncimi cuprinse între 89 și 147 de kilometri.
Zona Vrancea rămâne cea mai activă din România
Producerea mai multor cutremure într-un interval scurt nu este neobișnuită pentru zona Vrancea. Aceasta este cea mai activă regiune seismică din România și este urmărită permanent de specialiști.
Cele mai multe seisme produse aici au magnitudini mici și nu provoacă pagube. Zona este însă atent monitorizată pentru că de aici provin și cele mai puternice cutremure resimțite pe teritoriul țării.