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Locale· 1 min citire
Accident rutier grav! Două mașini s-au ciocnit și au intrat într-o benzinărie
Accident rutier
Publicat25 iul. 2026, 11:42
Actualizat25 iul. 2026, 11:44
SursăRealitatea PLUS
Accident deosebit de periculos în județul Dolj, unde două mașini s-au ciocnit și au fost proiectate într-o benzinărie! Autoturismele au lovit pompele de alimentare, iar unul dintre șoferi a avut nevoie de îngrijiri medicale.
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