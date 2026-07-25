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Locale· 1 min citire

Accident rutier grav! Două mașini s-au ciocnit și au intrat într-o benzinărie

Accident rutier

Accident rutier

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat25 iul. 2026, 11:42
Actualizat25 iul. 2026, 11:44
SursăRealitatea PLUS

Accident deosebit de periculos în județul Dolj, unde două mașini s-au ciocnit și au fost proiectate într-o benzinărie! Autoturismele au lovit pompele de alimentare, iar unul dintre șoferi a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Ambii șoferi ar fi vinovați pentru producerea accidentului

O scânteie lipsea pentru ca accidentul să se transforme într-un adevărat dezastru.

Din fericire, niciunul dintre autoturisme nu a luat foc în urma impactului.

Potrivit polițiștilor, principalul vinovat este un bărbat de 38 de ani din județul Craiova, care s-a angajat într-o depășire neregulamentară.

În același timp, celălalt șofer ar fi virat la stânga fără să se asigure, tot pe bandă continuă.

Acesta din urmă a fost transportat la spital.

Ambii au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

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