Accident rutier grav! Două mașini s-au ciocnit și au intrat într-o benzinărie

Publicat 25 iul. 2026, 11:42 Actualizat 25 iul. 2026, 11:44 Sursă Realitatea PLUS

Accident deosebit de periculos în județul Dolj, unde două mașini s-au ciocnit și au fost proiectate într-o benzinărie! Autoturismele au lovit pompele de alimentare, iar unul dintre șoferi a avut nevoie de îngrijiri medicale.

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