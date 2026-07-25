Momentul în care drona intrată în România a fost doborâtă de un F-16. Au apărut primele imagini de la locul impactului - VIDEO

Publicat 25 iul. 2026, 09:28 Actualizat 25 iul. 2026, 09:29

Primele imagini care par să surprindă momentul doborârii dronei de către un avion F‑16 al Aviației Militare Române, sâmbătă dimineață, în apropiere de localitatea Sfântu Gheorghe din Delta Dunării, au apărut în urmă cu câteva minute pe rețelele sociale. Este a doua dronă neutralizată în spațiul aerian al României în mai puțin de 24 de ore, potrivit informațiilor comunicate de autorități. Clipurile arată, conform martorilor, secvențe de la momentul impactului.

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