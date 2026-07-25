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Momentul în care drona intrată în România a fost doborâtă de un F-16. Au apărut primele imagini de la locul impactului - VIDEO

Dronă doborâtă

Dronă doborâtă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iul. 2026, 09:28
Actualizat25 iul. 2026, 09:29

Primele imagini care par să surprindă momentul doborârii dronei de către un avion F‑16 al Aviației Militare Române, sâmbătă dimineață, în apropiere de localitatea Sfântu Gheorghe din Delta Dunării, au apărut în urmă cu câteva minute pe rețelele sociale. Este a doua dronă neutralizată în spațiul aerian al României în mai puțin de 24 de ore, potrivit informațiilor comunicate de autorități. Clipurile arată, conform martorilor, secvențe de la momentul impactului.

Drona a fost detectată de sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale la ora 08:22, după ce a pătruns fără autorizație în spațiul aerian al României. Două aeronave F-16 Fighting Falcon, aflate în serviciul de Poliție Aeriană, au fost trimise pentru interceptarea țintei.

Aparatul a fost identificat și doborât în condiții de siguranță, la aproximativ 10 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe, din Delta Dunării. Potrivit ministrului Apărării, Radu Miruță, drona a fost lovită la ora 08:34 de un avion de vânătoare românesc.

Echipe ale MApN urmează să ajungă în zona de impact pentru a verifica resturile și pentru a stabili tipul dronei, proveniența acesteia și traseul urmat. Este a doua dronă doborâtă de aviația română în numai două zile.

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