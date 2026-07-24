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Locale· 1 min citire
Autospecială de poliție implicată într-un accident rutier în Eforie. O femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale
FOTO: Focusspress
O autospecială de poliție a fost implicată, vineri, într-un accident rutier produs în Eforie, în urma căruia o femeie a fost rănită ușor și a primit îngrijiri medicale la fața locului, fără a fi transportată la spital.
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