Autospecială de poliție implicată într-un accident rutier în Eforie. O femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iul. 2026, 14:33

O autospecială de poliție a fost implicată, vineri, într-un accident rutier produs în Eforie, în urma căruia o femeie a fost rănită ușor și a primit îngrijiri medicale la fața locului, fără a fi transportată la spital.

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