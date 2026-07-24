Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Autospecială de poliție implicată într-un accident rutier în Eforie. O femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale

FOTO: Focusspress

FOTO: Focusspress

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iul. 2026, 14:33

O autospecială de poliție a fost implicată, vineri, într-un accident rutier produs în Eforie, în urma căruia o femeie a fost rănită ușor și a primit îngrijiri medicale la fața locului, fără a fi transportată la spital.

O femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, că vineri, în jurul orei 11:00, s-a produs un accident rutier pe DN 39A, în localitatea Eforie, în care au fost implicate un autoturism condus de o femeie de 29 de ani şi o maşină de poliţie.

Potrivit reprezentanților institiuției, ambii şoferi au fost testaţi pentru consum de alcool, rezultatele fiind negative.

De asemenea, în zonă a intervenit un echipaj medical, care a acordat primul ajutor conducătoarei auto, femeia nefiind transportată la spital pentru investigaţii suplimentare.

Poliţiştii au deschis un dosar penal şi continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

masina de politieeforieaccident

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe