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Locale· 1 min citire

Accident neobișnuit în județul Brașov. Un TIR plin de curcani s-a răsturnat, iar zeci de păsări au invadat șoseaua

FOTO: news.bv

FOTO: news.bv

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iul. 2026, 09:35

Un accident rutier neobișnuit a avut loc joi, pe DN 112A, pe tronsonul de drum care leagă localitățile Hălchiu și Codlea, județul Brașov. Un autocamion încărcat cu pasări s-a răsturnat în afara părții carosabile, iar zeci de păsări au invadat șoseaua.

Camionul s-a făcut țăndări

Potrivit martorilor, impactul a fost unul deosebit de grav, dar din fericire șoferul a scăpat cu câteva răni ușoare.

Însă, autocamionul care transporta curcani către un abator din zonă s-a facut țăndări, iar zeci de păsări au scăpat din cuști, „invadând” atât carosabilul, cât și câmpurile din imediata apropiere a drumului.

Trafic îngreunat zeci de minute

Circulația pe DN 112A s-a desfășurat cu dificultate minute bune, până la sosirea echipajelor de intervenție.

Autoritățile au securizat zona pentru a preveni alte incidente și au sprijinit operațiunile de strângere și recuperare a păsărilor împrăștiate pe drum.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească exact cauzele și circumstanțele în care șoferul a pierdut controlul asupra vehiculului.

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