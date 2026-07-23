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Locale· 1 min citire
Alertă aeriană în Sulina. Două avioane F-16 și un elicopter PUMA SOCAT au fost ridicate de la sol
FOTO: Arhivă
Publicat23 iul. 2026, 14:54
Actualizat23 iul. 2026, 14:56
Alertă aeriană în județul Tulcea. MApN a ridicat joi două avioane F-16 și un elicopter PUMA SOCAT după detectarea unor semnale radar la est de Sulina. Autoritățile au activat procedurile de intervenție și au transmis un mesaj RO-Alert populației din judej.
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