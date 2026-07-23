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Locale· 2 min citire
Ploile blochează lucrările la podul hobanat peste râul Siret de pe Drumul Expres Brăila - Galaţi. Anunțul CNAIR
FOTO:CNAIR
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că lucrările de montare a unui nou segment al tablierului la podul hobanat peste râul Siret, parte a Drumului Expres Brăila–Galați și una dintre puținele construcții de acest tip din România, au fost amânate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Constructorul va relua intervențiile imediat ce vremea va permite continuarea lucrărilor.
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