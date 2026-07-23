Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Carambol cu trei mașini în municipiul Bacău. O femeie a fost rănită

FOTO: Bacău.Net

FOTO: Bacău.Net

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 12:18

Un accident rutier a avut loc joi în municipiul Bacău, la intersecția străzii 9 Mai cu strada Dumbravei, unde trei autoturisme au fost implicate într-o coliziune. În urma impactului, o femeie în vârstă de 47 de ani a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Impact în lanț la semafor

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, un tânăr de 18 ani din comuna Gioseni, aflat la volanul unui autoturism, a intrat în coliziune cu mașina condusă de o femeie de 47 de ani, care staționa la semafor, la culoarea roșie.

În urma impactului, autoturismul femeii a fost împins într-un al treilea vehicul, condus de un bărbat de 58 de ani.

O femeie a fost transportată la spital

Femeia a suferit răni și a fost preluată de un echipaj medical, fiind transportată la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Toți cei trei șoferi implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au indicat că niciunul nu consumase alcool.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

femeie ranitabacauaccident

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe