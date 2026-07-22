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Accident feroviar grav în Iași. Două persoane au murit după ce mașina lor a fost lovită de un tren cu 350 de pasageri

FOTO: ISU

FOTO: ISU

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 17:31

Două persoane și-au pierdut viața, miercuri, după ce autoturismul în care se aflau a fost lovit de un tren la o trecere la nivel cu calea ferată din județul Iași. În urma impactului, mașina a fost târâtă aproximativ 150 de metri de locomotivă.

Mobilizare amplă a echipajelor de intervenție la locul accidentului

"În data de 22 iulie 2026, în urma unui apel primit în Dispeceratul Integrat ISU - SMURD - SAJ Iaşi, a fost anunţată producerea unui accident feroviar la trecerea la nivel cu calea ferată din zona pasajului Prigoreni, comuna Ion Neculce, în care au fost implicate un tren de călători şi un autoturism", anunţă, miercuri, ISU Iaşi.

La faţa locului au fost trimise numeroase echipaje de intervenţie, iar la ajungerea acestora s-a constatat că autoturismul implicat fusese împins aproximativ 150 de metri de locomotiva trenului.

Cei 350 de pasageri nu au fost răniți

Trenul implicat este IR 1763, care circula pe ruta Iaşi - Timişoara Nord. În garnitură se aflau aproximativ 350 de pasageri, care nu au solicitat îngrijiri medicale.

"În autoturism au fost identificate două victime încarcerate şi inconştiente. Pompierii au acţionat pentru extragerea acestora dintre fiarele contorsionate ale autoturismului. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, a fost declarat decesul ambelor persoane", au precizat pompierii.

Este vorba despre conducătorul autoturismului, bărbat, aproximativ 50 de ani şi un pasager, bărbat, aproximativ 45 de ani.

Cercetările pentru stabilirea împrejurărilor şi cauzelor producerii accidentului sunt efectuate de instituţiile abilitate.

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