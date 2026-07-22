Accident feroviar grav în Iași. Două persoane au murit după ce mașina lor a fost lovită de un tren cu 350 de pasageri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 17:31

Două persoane și-au pierdut viața, miercuri, după ce autoturismul în care se aflau a fost lovit de un tren la o trecere la nivel cu calea ferată din județul Iași. În urma impactului, mașina a fost târâtă aproximativ 150 de metri de locomotivă.

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