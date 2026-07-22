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Locale· 1 min citire
Accident feroviar grav în Iași. Două persoane au murit după ce mașina lor a fost lovită de un tren cu 350 de pasageri
FOTO: ISU
Două persoane și-au pierdut viața, miercuri, după ce autoturismul în care se aflau a fost lovit de un tren la o trecere la nivel cu calea ferată din județul Iași. În urma impactului, mașina a fost târâtă aproximativ 150 de metri de locomotivă.
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