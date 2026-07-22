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Locale· 1 min citire
Accident pe DN 1B, în Prahova. Adolescentă rănită în urma impactului dintre două autovehicule
FOTO: Arhivă
O adolescentă în vârstă de 15 ani a fost rănită miercuri, în timp ce traversa DN 1B, în localitatea Valea Călugărească, după ce o autoutilitară și un autoturism au fost implicate într-un accident.
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