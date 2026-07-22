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Accident pe DN 1B, în Prahova. Adolescentă rănită în urma impactului dintre două autovehicule

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 16:46

O adolescentă în vârstă de 15 ani a fost rănită miercuri, în timp ce traversa DN 1B, în localitatea Valea Călugărească, după ce o autoutilitară și un autoturism au fost implicate într-un accident.

Mașina a fost proiectată în minoră

”În urma deplasării la fața locului și a primelor cercetări efectuate, a reieșit că un bărbat de 51 de ani, ar fi condus o autoutilitară pe Drumul Național 1B, din direcția Ploiești către Buzău, iar la km. 19+700 m, în localitatea Valea Călugărească, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o tânără de 28 de ani, în aceeași direcție de deplasare.

Din impact, autoturismul a fost proiectat într-un pieton, o minoră de 15 ani, care s-ar fi angajat în traversarea sectorului de drum în zona marcajului pietonal”, a transmis Inspectoratul Județean de Poliție Prahova.

Fata de 15 ani și șoferița au fost duse la spital

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate de către polițiști pentru stabilirea tuturor împrejurărilor evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

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