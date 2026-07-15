Schimb de focuri în Germania. Un bărbat care a strigat „Allahu Akbar” a fost împușcat de poliție la Dresda

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 18:58

Un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost implicat într-un schimb de focuri cu poliția, după ce a strigat „Allahu Akbar” în fața unui supermarket din orașul orașul Dresda, din estul Germaniei, situat la aproximativ 190 de kilometri sud de Berlin. Incidentul s-a încheiat după intervenția forțelor de ordine. Atenție, urmeză informații și imagini cu puternic impact emoțional!

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