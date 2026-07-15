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Schimb de focuri în Germania. Un bărbat care a strigat „Allahu Akbar” a fost împușcat de poliție la Dresda

Schimb focuri Germania/ Captură foto

Schimb focuri Germania/ Captură foto

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 18:58

Un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost implicat într-un schimb de focuri cu poliția, după ce a strigat „Allahu Akbar” în fața unui supermarket din orașul orașul Dresda, din estul Germaniei, situat la aproximativ 190 de kilometri sud de Berlin. Incidentul s-a încheiat după intervenția forțelor de ordine. Atenție, urmeză informații și imagini cu puternic impact emoțional!

Un incident armat a avut loc în orașul Dresda, din estul Germaniei, unde un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost implicat într-un schimb de focuri cu polițiștii.

Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul ar fi strigat „Allahu Akbar” în fața unui supermarket înainte de confruntarea cu forțele de ordine. Polițiștii au intervenit la fața locului, iar situația a degenerat într-un schimb de focuri între suspect și agenți.

Autoritățile nu au oferit, deocamdată, informații suplimentare privind starea bărbatului sau dacă au existat alte victime. De asemenea, nu au precizat dacă incidentul este tratat ca un posibil act terorist sau care a fost motivul exact al acțiunilor suspectului.

Ancheta este în desfășurare, iar poliția urmează să stabilească toate circumstanțele producerii incidentului.

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