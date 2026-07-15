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Hoții au încercat să spargă reședința lui Lamine Yamal, la scurt timp după calificarea Spaniei în finală

Lamine Yamal (foto: profimedia)

Lamine Yamal (foto: profimedia)

Scris de Darius Stănescu Publicat: 15 iul. 2026, 16:41

Bucuria calificării în finala Cupei Mondiale din 2026 a fost umbrită pentru Lamine Yamal de un incident de securitate. Reședința starului spaniol a fost ținta unei tentative de spargere miercuri dimineața, la doar câteva ore după victoria cu 2-0 obținută de „La Roja” în fața Franței.

Incidentul a avut loc în zori, la vila jucătorului din Esplugues de Llobregat, o suburbie exclusivistă a Barcelonei. Potrivit cotidianului catalan La Vanguardia, doi indivizi purtând cagule au escaladat zidul proprietății. Aceștia au fost însă surprinși la timp de agenții de securitate privată și au luat-o la fugă înainte de a putea pătrunde în interiorul locuinței.

Tentativă de spargere a casei lui Lamine Yamal

Poliția catalană, Mossos d'Esquadra, a confirmat pentru AFP că investighează „o tentativă de spargere” la o adresă din zona respectivă, deși a refuzat să confirme oficial identitatea proprietarului din motive ce țin de protecția vieții private. Domeniul vizat de hoți este deja cunoscut în presa iberică, fiind fosta reședință pe care o împărțeau Gerard Piqué și cântăreața columbiană Shakira pe vremea când locuiau la Barcelona.

Această tentativă de jaf s-a petrecut la scurt timp după încheierea semifinalei în care Spania a triumfat asupra selecționatei „Les Bleus”. Lamine Yamal a avut un rol crucial în acest meci, provocând un penalty care a deschis drumul spaniolilor către victorie.

Mai mulți fotbaliști, victime ale spargerilor

Mossos d'Esquadra a indicat, de asemenea, că anchetează în paralel un „furt cu violență” comis la o altă casă din Esplugues de Llobregat, situată în imediata vecinătate. Spargerile care vizează domiciliile fotbaliștilor, în special pe durata meciurilor sau a turneelor finale, reprezintă un fenomen îngrijorător în Spania. În ultimii ani, jucători importanți din La Liga, precum Karim Benzema, Rodrygo și Dani Carvajal, au fost victimele unor grupări infracționale similare.

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