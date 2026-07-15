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Sport· 2 min citire
Hoții au încercat să spargă reședința lui Lamine Yamal, la scurt timp după calificarea Spaniei în finală
Lamine Yamal (foto: profimedia)
Bucuria calificării în finala Cupei Mondiale din 2026 a fost umbrită pentru Lamine Yamal de un incident de securitate. Reședința starului spaniol a fost ținta unei tentative de spargere miercuri dimineața, la doar câteva ore după victoria cu 2-0 obținută de „La Roja” în fața Franței.
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