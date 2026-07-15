Hoții au încercat să spargă reședința lui Lamine Yamal, la scurt timp după calificarea Spaniei în finală

Scris de Darius Stănescu Publicat: 15 iul. 2026, 16:41

Bucuria calificării în finala Cupei Mondiale din 2026 a fost umbrită pentru Lamine Yamal de un incident de securitate. Reședința starului spaniol a fost ținta unei tentative de spargere miercuri dimineața, la doar câteva ore după victoria cu 2-0 obținută de „La Roja” în fața Franței.

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