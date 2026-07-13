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Minut de reculegere înaintea semifinalei Franța - Spania, la zece ani de la atentatul din Nisa

Franța - Spania, prima semifinală a Cupei Mondiale 2026 (foto: profimedia)

Franța - Spania, prima semifinală a Cupei Mondiale 2026 (foto: profimedia)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 18:41

Un minut de reculegere va fi ținut înaintea semifinalei Cupei Mondiale dintre Franța și Spania, programată marți, 14 iulie, ora 22:00, exact la zece ani de la atentatul de la Nisa, care s-a soldat cu 86 de morți. Anunțul a fost făcut luni de președintele Emmanuel Macron, pe contul său de socializare.

„Înaintea Franța-Spania, va fi respectat un minut de tăcere în omagiu adus victimelor atentatului de la Nisa, la zece ani de la 14 iulie 2016. Mulțumiri Președintelui FIFA pentru că a răspuns cererii Franței și a tuturor francezilor mobilizați. Nu vom uita niciodată”, a transmis Macron.

10 ani de la atentatul de la Nisa

Tot luni, primarul orașului Nisa, Éric Ciotti, a precizat că președintele Federației Franceze de Fotbal (FFF), Philippe Diallo, a susținut solicitarea adresată FIFA.

„Devotată datoriei de comemorare, FFF a transmis cu tărie solicitarea dumneavoastră către FIFA, astfel încât acest moment de reflecție să poată avea loc în omagiu adus victimelor și pentru ca memoria lor să rămână vie în conștiința noastră colectivă”, se arată în comunicatul citat de oficialii francezi.

La 14 iulie 2016, orașul Nisa, de pe Riviera franceză, a fost lovit de cel mai sângeros atac din istoria sa, revendicat de organizația Statul Islamic. Atentatul, comis printr-un atac cu camionul asupra mulțimii adunate pentru sărbătorirea Zilei Naționale a Franței, s-a soldat cu 86 de morți și peste 400 de răniți.

Meciul Franța - Spania, din semifinalele Cupei Mondiale, va avea loc marți, de la ora 22:00, pe stadionul din Dallas.

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