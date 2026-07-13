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Sport· 1 min citire
Minut de reculegere înaintea semifinalei Franța - Spania, la zece ani de la atentatul din Nisa
Franța - Spania, prima semifinală a Cupei Mondiale 2026 (foto: profimedia)
Un minut de reculegere va fi ținut înaintea semifinalei Cupei Mondiale dintre Franța și Spania, programată marți, 14 iulie, ora 22:00, exact la zece ani de la atentatul de la Nisa, care s-a soldat cu 86 de morți. Anunțul a fost făcut luni de președintele Emmanuel Macron, pe contul său de socializare.
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