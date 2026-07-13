Minut de reculegere înaintea semifinalei Franța - Spania, la zece ani de la atentatul din Nisa

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 18:41

Un minut de reculegere va fi ținut înaintea semifinalei Cupei Mondiale dintre Franța și Spania, programată marți, 14 iulie, ora 22:00, exact la zece ani de la atentatul de la Nisa, care s-a soldat cu 86 de morți. Anunțul a fost făcut luni de președintele Emmanuel Macron, pe contul său de socializare.

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