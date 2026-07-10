Vestea pe care Mbappe le-a dat-o francezilor, după 2-0 cu Maroc și calificarea în semifinale la CM 2026

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 08:08

Franța s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale 2026, după o victorie clară cu 2-0 în fața Marocului, în sferturile de finală ale competiției. Golurile „cocoșilor galici” au fost marcate de Kylian Mbappe (min. 60) și Ousmane Dembele (min. 65), însă seara nu a fost lipsită de emoții pentru francezi.

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