Realitatea.NET
Sport· 2 min citire

Vestea pe care Mbappe le-a dat-o francezilor, după 2-0 cu Maroc și calificarea în semifinale la CM 2026

Kylian Mbappe (foto: profimedia)

Kylian Mbappe (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 08:08

Franța s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale 2026, după o victorie clară cu 2-0 în fața Marocului, în sferturile de finală ale competiției. Golurile „cocoșilor galici” au fost marcate de Kylian Mbappe (min. 60) și Ousmane Dembele (min. 65), însă seara nu a fost lipsită de emoții pentru francezi.

Kylian Mbappe a stabilit noi recorduri în această partidă, dar nu a putut termina meciul pe teren. În minutul 77, atacantul de la Real Madrid a acuzat o accidentare la gleznă și a fost înlocuit imediat cu Jean-Philippe Mateta.

Vârful francez a ratat și un penalty, în minutul 28, însă acest eșec nu a contat în economia jocului, Franța controlând clar partida în fața marocanilor.

Mbappe, după finalul meciului cu Maroc: „Sunt în regulă”

După fluierul final, Mbappe a apărut la microfoanele posturilor de televiziune și a liniștit imediat suporterii francezi în privința accidentării.

„Sunt bine, m-am lovit la gleznă, dar sunt în regulă. În acel moment (n.r. când a fost schimbat), Jean-Philippe Mateta era mai în formă decât mine pentru a juca ultimele 15 minute. A intrat bine”, a declarat starul francez, potrivit RMC Sport.

Mbappe a mai vorbit și despre parcursul echipei sale în acest turneu final:

„Există o singură modalitate de a ne relaxa, anume să câștigăm. Suntem în semifinale. Suntem foarte fericiți, dar mai este mult de parcurs. Ceea ce ne așteaptă (n.r. Spania sau Belgia) este chiar mai greu decât ceea ce tocmai am înfruntat, dar suntem pregătiți. Vom lua lucrurile ușor și vom urmări meciul de mâine pentru a vedea împotriva cui vom juca”, a mai spus Mbappe.

Franța așteaptă astfel rezultatul din cealaltă semifinală pentru a-și cunoaște adversara, într-o competiție în care rămâne una dintre marile favorite la câștigarea trofeului mondial.

Adversara din penultimul act va fi câștigătoarea meciului Spania - Belgia. Meciul dintre spanioli și belgieni se joacă vineri, de la ora 22:00.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Kylian MbappeFrantaaccidentaresemifinaleCM 2026

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe