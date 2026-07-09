Ultimele cuvinte ale lui Gabi Mureșan înainte să dispară în lac. Preotul care era cu el a povestit totul: „Părinte, cred că nu mai pot”

Gabi Mureșan, fost campion cu CFR Cluj și primar al comunei Apold, a murit la doar 44 de ani, după ce s-a înecat într-un lac aflat între localitățile Saeș și Apold. Echipajele de intervenție au efectuat manevre de resuscitare, însă fostul fotbalist nu a mai putut fi salvat.
Gabi Mureșan a fost campion al României de trei ori cu CFR Cluj. De-a lungul carierei, fostul mijlocaș a mai jucat la Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița și ASA Târgu Mureș.
Preotul care era cu Gabi Mureșan a povestit ce s-a întâmplat
Toni Lucian Dumitru, preotul care l-a însoțit pe Gabi Mureșan în seara în care s-a produs tragedia, a vorbit despre ultimele clipe ale fostului fotbalist. Acesta a povestit că cei doi făcuseră saună și apoi au intrat în lac, așa cum obișnuiau să facă periodic.
”Am făcut o saună și ne-am băgat în lac, ca de obicei, fiindcă intram în lac periodic. În fiecare marți și joi făceam saună. De data asta, nu știu ce i-a trebuit să meargă până în capătul lacului. Eu i-am zis: ”Stai pe aici, prin jurul lacului, n-are rost, e și beznă”. S-a dus departe și, când a venit înapoi, a zis: ”Părinte, cred că nu mai pot”. L-am întrebat: ”Gabi, poți, vii?” A zis: ”Da, da”. M-am întors cu spatele, am dat să mă duc la cabană... Eu eram deja ieșit din lac, eram pe ponton, apoi mi-a zis iar: ”Eu cred că nu mai pot”, conform GSP.ro.
M-am uitat, am văzut că dă din mâini și în timpul ăla m-am suit pe un paddle board și m-am dus în direcția în care l-am văzut ultima dată. Dar până am dat de două ori din lopata aia și am ridicat ochii încotro să mă duc, deja nu-l mai vedeam. M-am dus la nimereală și am început să mă scufund...”, a relatat preotul.
Fostul fotbalist a fost căutat în lac
Preotul a mai spus că, după ce Gabi Mureșan a dispărut sub apă, a încercat să îl găsească, însă era noapte, iar vizibilitatea era foarte redusă. Acesta a povestit că s-a scufundat de mai multe ori, dar nu a reușit să ajungă la fostul fotbalist.
”Chiar mă scufundam la nimereală, era și noapte. Cred că i s-a făcut rău... N-a fost de la saună, ci pur și simplu. Eu eram în lac, mă scufundam după el. Nu știu cine a sunat la 112, eu eram în disperare în momentele alea.
L-au găsit după trei ore. Aici nu aveam scafandru. Eu m-am tot scufundat după el, le-am spus din start că trebuie să ne scufundăm. Am încercat să dau cu lopata de la paddleboard pe fundul lacului, dar nu dădeam de el. Era nevoie de mai mulți oameni ca să acoperim mai bine un unghi din patrulaterul lacului, nu știam exact unde s-a dus în jos. Nici nu se vedea bine, era noapte. Eu, până am luat paddleboard-ul, deja îmi luasem ochii de la el. Ne-am scufundat după el, dar tot n-am reușit. Era foarte greu să atingi adâncul, lacul avea cam patru metri adâncime. Era foarte, foarte greu să ating fundul. Mă scufundam la nimereală, atingeam nămolul, nu pe el. Din păcate, nu m-am scufundat unde trebuia”, a completat părintele Toni Lucian Dumitru.