Ultimele cuvinte ale lui Gabi Mureșan înainte să dispară în lac. Preotul care era cu el a povestit totul: „Părinte, cred că nu mai pot”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 12:53

Gabi Mureșan, fost campion cu CFR Cluj și primar al comunei Apold, a murit la doar 44 de ani, după ce s-a înecat într-un lac aflat între localitățile Saeș și Apold. Echipajele de intervenție au efectuat manevre de resuscitare, însă fostul fotbalist nu a mai putut fi salvat.

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