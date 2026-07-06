Zi de doliu în sport! Un fotbalist renumit a murit la doar 22 de ani într-un tragic accident rutier

Lumea fotbalului este în doliu după moartea lui Fatjon Bunjaku. Fostul internațional de tineret al statului Kosovo și jucător al formației AF Elbasani avea doar 22 de ani.
Doliu în fotbal! Fatjon Bunjaku a murit la doar 22 de ani
Fotbalul din Kosovo și Albania traversează momente de profundă tristețe după dispariția prematură a lui Fatjon Bunjaku, unul dintre tinerii jucători considerați promițători ai generației sale. Fostul internațional de tineret al statului Kosovo și extrema dreaptă a formației albaneze AF Elbasani și-a pierdut viața la numai 22 de ani în urma unui accident rutier.
Vestea tragică a fost confirmată de familia fotbalistului, iar în doar câteva ore sute de mesaje de condoleanțe au fost publicate pe rețelele de socializare de colegi, suporteri și oameni din lumea sportului.
Comunitatea fotbalistică, în stare de șoc după tragedie
Moartea lui Fatjon Bunjaku a provocat un val de emoție în Kosovo, acolo unde numeroși suporteri au atras atenția asupra numărului mare de accidente rutiere înregistrate în ultimii ani.
Mulți dintre cei care l-au cunoscut au transmis mesaje emoționante și au făcut apel la responsabilitate în trafic, subliniind că astfel de tragedii continuă să lovească familii întregi.
Fanii și apropiații și-au amintit de ultimele apariții ale fotbalistului pe teren, povestind că acesta era extrem de motivat și dornic să își ajute echipa să obțină rezultate importante.
Era aproape de primul titlu al carierei
În sezonul trecut, Fatjon Bunjaku a evoluat pentru AF Elbasani, formație care a fost foarte aproape să cucerească titlul în campionatul Albaniei.
Lupta pentru primul loc s-a decis în ultimele etape, iar Elbasani a încheiat play-off-ul la egalitate de puncte cu Egnatia. Titlul a fost pierdut însă în urma criteriului rezultatului direct dintre cele două formații.
Pentru tânărul fotbalist, sezonul a reprezentat unul dintre cele mai importante momente ale carierei, fiind aproape de cea mai mare performanță de până atunci.
Un traseu construit pas cu pas
Fatjon Bunjaku și-a început drumul în fotbal la KF Trepca, în Kosovo, iar ulterior a evoluat și în Croația, la Zmaj Makarska.
După revenirea în țara natală, a mai îmbrăcat tricourile formațiilor FC Phoenix, Liria, SC Gjilani și Malisheva, înainte de transferul în Albania, la AF Elbasani.
De asemenea, fotbalistul a reprezentat statul Kosovo la nivel de tineret, bifând patru selecții pentru echipa națională U21.
Dispariția lui Fatjon Bunjaku a lăsat un gol imens în rândul celor care l-au urmărit de-a lungul carierei.
Pe rețelele sociale au fost publicate numeroase mesaje de rămas-bun, iar suporterii și colegii de breaslă l-au descris drept un tânăr talentat, muncitor și pasionat de fotbal.