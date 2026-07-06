Bărbat arestat după ce s-a dat drept polițist și a înșelat doi șoferi. Le-a cerut mii de lei pentru a le „returna” permisul de conducere

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 6 iul. 2026, 16:38

Un bărbat din județul Arad a fost arestat preventiv după ce ar fi pus la cale o metodă ingenioasă de înșelăciune. Îmbrăcat în uniformă de polițist, acesta ar fi oprit în trafic doi șoferi care conduceau autoturisme înmatriculate în străinătate și le-ar fi cerut sume importante de bani, susținând că au încălcat legislația rutieră și că își pot recupera permisul doar dacă plătesc pe loc.

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