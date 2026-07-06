Bărbat arestat după ce s-a dat drept polițist și a înșelat doi șoferi. Le-a cerut mii de lei pentru a le „returna” permisul de conducere

Un bărbat din județul Arad a fost arestat preventiv după ce ar fi pus la cale o metodă ingenioasă de înșelăciune. Îmbrăcat în uniformă de polițist, acesta ar fi oprit în trafic doi șoferi care conduceau autoturisme înmatriculate în străinătate și le-ar fi cerut sume importante de bani, susținând că au încălcat legislația rutieră și că își pot recupera permisul doar dacă plătesc pe loc.
Bărbatul s-ar fi prezentat drept polițist și ar fi încasat bani de la victime
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, suspectul, un bărbat de 41 de ani din comuna Șiria, județul Arad, este cercetat pentru uzurpare de calități oficiale și înșelăciune în formă continuată.
Anchetatorii susțin că acesta ar fi acționat în două zile consecutive, folosind aceeași metodă pentru a convinge victimele să îi înmâneze bani.
Prima victimă, o femeie de 28 de ani
Conform cercetărilor, primul incident s-ar fi petrecut pe 25 iunie, în jurul orei 16:30, pe DN1, în localitatea Oșorhei din județul Bihor.
Îmbrăcat în uniformă de poliție, bărbatul ar fi oprit în trafic o femeie de 28 de ani care conducea un autoturism înmatriculat în străinătate.
Acesta i-ar fi spus că a încălcat regulile de circulație și că permisul de conducere îi va fi suspendat. Pentru a evita această măsură și pentru a-și recupera documentul, femeii i-ar fi solicitat suma de 2.200 de lei.
Convinsă că are de-a face cu un polițist, aceasta i-a înmânat banii, fără să primească vreun document care să ateste plata.
Un alt șofer a rămas fără 3.000 de lei
A doua zi, pe 26 iunie, în jurul orei 15:30, suspectul ar fi recurs la aceeași metodă.
De această dată, victima a fost un bărbat de 51 de ani, aflat la volanul unei mașini înmatriculate în străinătate, oprit tot pe DN1, în localitatea Oșorhei.
Sub pretextul unei presupuse abateri rutiere, falsul polițist i-ar fi cerut 5.000 de lei, susținând că aceasta este sancțiunea necesară pentru a evita suspendarea dreptului de a conduce.
Bărbatul i-a oferit 3.000 de lei, sumă pe care suspectul ar fi încasat-o fără a elibera vreun proces-verbal sau alt document oficial.
Suspectul a fost reținut și ulterior arestat preventiv
În urma administrării probelor, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Oradea l-au reținut pe bărbat pe 5 iulie pentru 24 de ore.
Ulterior, acesta a fost prezentat procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, care au solicitat arestarea preventivă.
Judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea procurorului și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.
Polițiștii bihoreni, sub coordonarea procurorilor, continuă cercetările pentru a stabili întreaga activitate infracțională a suspectului și pentru a verifica dacă există și alte persoane care ar fi fost înșelate prin aceeași metodă.
Anchetatorii recomandă șoferilor să nu ofere bani în trafic și să solicite întotdeauna documente oficiale în cazul aplicării unei sancțiuni, iar dacă au suspiciuni privind identitatea unei persoane care se prezintă drept polițist, să apeleze imediat numărul unic de urgență 112.