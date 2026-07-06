Fraudă la BAC: cei cinci suspecți din rețeaua care ar fi vândut rezolvările subiectelor, plasați sub control judiciar

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 11:03

Cei cinci suspecți reținuți în dosarul privind fraudarea examenului de Bacalaureat au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. Potrivit procurorilor, aceștia ar fi creat, încă din 2023, o rețea prin care subiectele de examen erau fotografiate în timpul probelor, rezolvate în timp real și transmise candidaților, contra unor sume de bani.

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