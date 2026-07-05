Fotbalist român probleme cu legea în Marea Britanie. A primit 8 ani de închisoare după ce a înjunghiat un jurnalist iranian

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 17:08

Un fost fotbalist român legitimat în trecut la Astra Giurgiu a fost condamnat de justiția britanică la opt ani de închisoare, după implicarea într-un atac cu cuțitul asupra unui jurnalist iranian stabilit în Marea Britanie. Instanța a stabilit că atentatul a fost organizat în beneficiul regimului de la Teheran, însă a concluzionat că sportivul nu cunoștea legătura directă cu autoritățile iraniene.

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